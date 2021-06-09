Fethiyespor'dan iki imza

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FETHİYE, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig kulüplerinden Fethiyespor'da teknik direktörlük görevine Selahaddin Dinçel'i getiren yönetim, iç ve dış transferde birer oyuncuyla anlaştı. Lacivert-beyazlılar, geçen sezon 2'nci Lig'de Kahramanmaraşspor forması giyen forvet arkası Talha Mayhoş'la el sıkışırken, iç transferde sözleşmesi biten sağ kanat Ali Han Tunçer'le yeni mukavele imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Muğla

2021-06-09 14:13:56



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