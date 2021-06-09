Eşi ve çocuğunun gözü önünde kendi arabasına taşla saldırıp, muhabiri darp etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sinir krizi geçiren adam, eşi ve çocuğunun gözü önünde otomobilini taşladı. Öfkeli adam, o anları çeken muhabire ise sopayla saldırdı.

Konacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir şahıs sinir krizi geçirdi. İsminin İ.Ö. olduğu öğrenilen şahıs herkesin şaşkın bakışları arasında aracını taşlayarak zarar vermeye başladı. Çocuğunun gözleri önünde 43 yaşındaki İ.Ö.'nün karısına da saldırarak darp ettiği iddia edildi. Sokak ortasında yaşanan olayı gören vatandaşlar şahsa yardım etmek istedi. Vatandaşlara da öfkelenen adam çevredeki vatandaşlara da saldırmaya çalıştı.

Sürekli arabasına sopa ve taşla saldıran adamın öfkesi dinmedi. Olay yerinde bulunan Bodrum Sıcak Haber muhabirinin de haber çalışması yaptığını gören şahıs bu defa aracına zarar verdiği sopayla gazeteciyi darp etmeye başladı. Olay yerindeki vatandaşlar polis ekiplerini arayarak yardım çağırdı. Hastaneye sevk edilen gazeteci İsmail Salık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Salık, kendini darp eden adamdan şikayetçi oldu.

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