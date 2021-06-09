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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye’de 112 kaçak göçmen yakalandı

İHA

Fethiye’de 112 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen iki operasyonla, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan 112 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin denizden yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçacağı bilgisi üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Göcek Mahallesi'nde durdurulan minibüsün içinden 43 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Ekipler tarafından kamyon şoförü M.Ç. ile eşi E.Ç. gözaltına alındı.

"Ormanlık alan içinde yakalandılar"
Jandarma ekipleri devriye atarken, MuğlaFethiye kara yolunun Günlüklü mevkiinde hareketlerinden şüphelendikleri kamyonet sürücüsü M.A.’yı durdurdu. M.A.’nın yapılan sorgusunda göçmen kaçakçılığı suçundan kaldığı cezaevinden izinli olarak çıkıp, geri gelmediği belirlenerek gözaltına alındı. Ekiplerin kamyonetin park halinde olduğu ormanlık alanda yaptıkları arama çalışmasında 65 Afganistan, 2 Irak, 1 İran ve 1 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler işlemleri için Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü. Şüphelilerin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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