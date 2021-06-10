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Denizden 2 saatte 1 ton atık çıkardılar Bodrum’da deniz dibi temizliği devam ediyor

İHA

Denizden 2 saatte 1 ton atık çıkardılar Bodrum’da deniz dibi temizliği devam ediyor

Bodrum Belediyesi tarafından sürdürülen deniz dibi temizliği devam ediyor. Ekipler 2 saatlik çalışma ile deniz dibi temizliğinde denizden 1 ton atık çıkardı.
Bodrum Belediyesi tarafından “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla yapılan deniz dibi temizlikleri devam ediyor. Temizliğin adresi bu kez Gümüşlük Mahallesi idi. Antik Myndos Kenti olarak bilinen Gümüşlük Mahallesi’ndeki doğal limanda yapılan çalışmaya 10 dalgıç katıldı. Denizin dibine dalan dalgıçlar, atıkları su yüzüne çıkardı. Teknelere yüklenen atıklar, iskele ve kıyıya getirildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada dalgıçlar, deniz dibinden plastik, cam ve metal olmak üzere bir tona yakın atık çıkardı. Mahalle sakinlerinin de takip ettiği çalışmaya Gümüşlük Kemal Durmaz İlkokulu öğrencileri de katıldı. Denizden çıkanları gören vatandaşlar denizin, doğanın bu şekilde kirletilmesine tepki gösterdi.
Temizlik çalışmasında bir açıklama yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, son dönemlerde gündemde olan deniz salyasına da değinerek “Son zamanlarda da gündeme gelen salya konusu, yani deniz salyası konusu denizlerle ilgili tehlikenin farkındalık anlamında somut bir şekilde göstergesi olarak Türkiye gündemine oturmuştu. Bu faaliyeti bu sezon da Nisan ayından itibaren 6’ncı noktada yapışımız. Denizlerimiz hem turizmin, hem iş insanlarının, hem balıkçının, Bodrum’un tatil yörelerinin nefes aldığı ekmek kapısı olan bir alan. Dolayısıyla doğamız şu anda bizden intikam alıyor. Deniz salyası ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda en fazla evsel atıklardan kaynaklı olarak tek hücreli canlıların, alglerin strese girmesi sonucu ortaya çıkardığı salgı sonucunda böyle bir görüntü ile karşı karşıya kalınıyor. Bunu Marmara Denizi’nde Türkiye gündemine oturan görüntülerle izlemiş olduk. Deniz dibi temizliği 7 yıldır yapılan bir faaliyetti. Bu somut göstergeyle beraber Gümüşlük’te yaptığımız deniz dibi temizliğinin vatandaşlarımız nezdinde de bir farkındalık yaratmasını diliyoruz. Evsel atıkların denize karışması, bunun haricinde atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik tesislere çevrilmesinin bu sıkıntının önüne geçeceği, bilim insanları tarafından söyleniyor” diyerek çevreye duyarlılıklarının devam ettiğini belirtti.

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