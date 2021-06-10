Yeşil Deniz Kaplumbağası ‘Talay’ tedavisinin ardından uydudan izlenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşil Deniz Kaplumbağası ‘Talay’ tedavisinin ardından uydudan izlenecek

İHA

Yeşil Deniz Kaplumbağası ‘Talay’ tedavisinin ardından uydudan izlenecek

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) tedavisi tamamlanan genç Yeşil Deniz Kaplumbağası 'Talay' 16 Haziran Çarşamba 'Dünya Deniz Kaplumbağası Günü' dolayısıyla denize bırakılacak.

DEKAMER son yıllarda bu konudaki bilgi birikimini artırmak için giderek artan sayıda deniz kaplumbağasını izliyor. Bunlardan biri 2019 yılında izlenmeye başlanan caretta caretta ‘Tuba’ olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan izleme ve koruma çalışmaları sırasında kumsalda tespit edilen iribaş deniz kaplumbağası Tuba, yaklaşık iki aylık tedavisinin ardından uydu izleme cihazıyla takip edilmeye başlandı. Tuba o günden bu yana kamuoyu tarafından ilgiyle takip edildi. Şimdiye kadar yaklaşık dört buçuk milyon kişinin izlediği yolculuğu boyunca Tuba 10 bin kilometrenin üzerinde yol kat etti.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve DEKAMER proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının yaşamlarının neredeyse tamamını denizde geçirdiğini aktardı. Erkek deniz kaplumbağalarının sadece kuluçka süresince yuvada gelişirken ve yuvadan çıkıp denize giderken karada bulunduğu, ergin dişilerin ise 23 yılda bir yuva yapmak için karaya çıktığı bilgisini veren Kaska, “Deniz kaplumbağalarını koruyabilmek için denizde nerelerde yaşadıklarını, hangi yolları kullanarak göç ettiklerini bilmek ve yaralı kaplumbağaların tedavilerinin ardından denize bırakıldığında nasıl bir davranış sergilediklerini takip etmek önemli” dedi.

Yeşil deniz kaplumbağalarının da önemini vurgulamak istediklerini belirten Prof. Dr. Kaska, “Çoğu zaman, ülkemizde çok iyi tanınan iribaş deniz kaplumbağasıyla karıştırılan ancak nesli daha büyük tehdit altında olan yeşil deniz kaplumbağası ise hakkında daha az bilgi sahibi olduğumuz bir türdür. 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'nde uydu izleme cihazıyla denize bırakılacak, otçul beslenen ve denizlerin bahçıvanı olarak görev yapan yeşil deniz kaplumbağalarının da önemini vurgulamak istiyoruz. Bu doğrultuda Türk mitolojisinde deniz tanrısı anlamına gelen 'Talay' ismi verilen genç yeşil deniz kaplumbağası ile birlikte tedavisi tamamlanan diğer kaplumbağalar da denize kavuşacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum’u yine fiyatlar karıştırdı Loca ücreti 10 bin liraya çıktı Bir günlük deniz keyfinin fiyatı dudak uçuklattı
YEREL HABERLER Bodrum’u yine fiyatlar karıştırdı Loca ücreti 10 bin ...
Sıcaklar ile müsilaj tehlikesi büyüyecek Marmara’da ortaya çıkıp Ege’ye doğru yayılan deniz salyasının sıcaklık arttıkça tehlikeli boyutlara ulaşabileceği açıklandı
YEREL HABERLER Sıcaklar ile müsilaj tehlikesi büyüyecek Marmara’da ...
Ata tohumu Karakılçık Buğdayı'nın ilk hasadı Karaova’da yapıldı
YEREL HABERLER Ata tohumu Karakılçık Buğdayı'nın ilk hasadı ...
Denizden 2 saatte 1 ton atık çıkardılar Bodrum’da deniz dibi temizliği devam ediyor
YEREL HABERLER Denizden 2 saatte 1 ton atık çıkardılar Bodrum’da ...
Marmaris´te kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Marmaris´te kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 ...
İş makinesi ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER İş makinesi ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Marmaris'teki kaza, baba ve oğlu ayırdı
YEREL HABERLER Marmaris'teki kaza, baba ve oğlu ayırdı
Bodrum'da  30 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da  30 kaçak göçmen kurtarıldı
Göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti
YEREL HABERLER Göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti
Bodrum Belediyesi'nden Mavi Nokta Projesi
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi'nden Mavi Nokta Projesi
Bodrum’da 30 göçmen kurtarıldı Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 30 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER Bodrum’da 30 göçmen kurtarıldı Muğla’nın Bodrum ...
Seydikemer’de kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Seydikemer’de kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ ...
Fethiye’de 112 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Fethiye’de 112 kaçak göçmen yakalandı
Milas'ta Bensu Narlı ismi parkta yaşatılacak
YEREL HABERLER Milas'ta Bensu Narlı ismi parkta yaşatılacak
Milas OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Milas OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
Buğday ve arpa Milas'ta çiftçinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Buğday ve arpa Milas'ta çiftçinin yüzünü güldürdü
Bodrum Konacık’ta 2 Km İçme Suyu Hattı Yenilendi Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri içme suyu sıkıntısı çeken Bodrum İlçesi Konacık Mahallesi’nin 2 bin metre içme suyu hattını yeniledi.
YEREL HABERLER Bodrum Konacık’ta 2 Km İçme Suyu Hattı ...
Eskiyen sepetler değiştiriliyor Menteşe Belediyesi ekipleri deforme olan ve ihtiyaca cevap veremeyecek duruma gelen geri dönüşüm sepetlerini yenileri ile değiştiriyor.
YEREL HABERLER Eskiyen sepetler değiştiriliyor Menteşe Belediyesi ...
Marmaris’te dere yatakları temizlendi
YEREL HABERLER Marmaris’te dere yatakları temizlendi
Bodrum'da sahilde ölü deniz kaplumbağası bulundu
YEREL HABERLER Bodrum'da sahilde ölü deniz kaplumbağası bulundu
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı
Eşi ve çocuğunun gözü önünde kendi arabasına taşla saldırıp, muhabiri darp etti
YEREL HABERLER Eşi ve çocuğunun gözü önünde kendi arabasına taşla ...
Fethiyespor'dan iki imza
YEREL HABERLER Fethiyespor'dan iki imza
Yangın helikopterine giren yılan kurtarıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 7 yılda 3 bin 220 hayvan kurtarırken, son olarak Milas’ta yangın helikopterine giren yılan kurtarılarak doğal ortama bırakıldı.
YEREL HABERLER Yangın helikopterine giren yılan kurtarıldı Muğla ...