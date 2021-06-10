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Sahipli kedi ve köpeklere pasaport Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla Veteriner Hekimler Odası arasında ‘Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

İHA

Sahipli kedi ve köpeklere pasaport Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla Veteriner Hekimler Odası arasında ‘Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

2021 yıl itibariyle yürürlüğe giren ‘Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’’ kapsamında çalışmalar başladı.
Tarım ve Orman İL Müdürü Barış Saylak ile Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serkan Alpözen arasında imzalanan protokol ile sahipli kedi ve köpekler mikroçip uygulaması ile kimliklendirilecek, aynı zamanda uluslararası geçerliliğe sahip kimlik belgesine (Pasaport) sahip olacak.
Muğla Tarım ve Orman l Müdürü Barış Saylak işbirliği protokolü imza treninde yaptığı açıklamada, “Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Veteriner Hekimler Odası işbirliği ile 2021 yılı sonuna kadar tüm yaştaki kedi ve köpekler kimliklendirilmesi hedefledik. 2022 yılı itibariyle ise doğumundan sonra 3 aylık süre içinde hayvanların kimliklendirilmesi gerekmektedir. 26 Şubat 2018 tarihli Rsmi Gazetede yayımlanarak 2021 yıl itibariyle yürürlüğe giren ‘Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’ ile hayvan sahiplerine kimliklendirme ile sokağa terk etme gibi durumlar için sorumluluk yüklemiştir. Özellikle yaz aylarında tatilcilerin kısa süreli hevesler uğruna sahiplendiklerin hayvanların sorumluluğunu yükleyerek keyfiyete bağlı terkedilmelerin önüne geçecektir. Ayrıca hayvan hastalıkları ile mücadelede hayvanların kayıt altına alınması da büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin en önemli hayvan ve halk sağlığı sorunlarından biri olan sahipsiz sokak hayvanları sorununun çözümü yolunda önemli bir adımdır. Buradan hayvan sahiplerine sesleniyor ve gerekli bildirimler yapılmadığı taktirde idari yaptırım uygulanması olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hayvan sahibi vatandaşlarımıza Veteriner Hekimler Odası ile birlikte etkin bir hizmet vermek adına işbirliği protokolü imzaladık. Bu kapsamda vatandaşlarımız İlçelerindeki herhangi bir veteriner klinikpoliklinik veya hayvan hastanesinden hizmet alabilecek. Can dostlarımız olan hayvanlarımıza refah getirmesini temenni ediyor, ilimize ve tüm hayvan severlere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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