Dünyanın en önemli turizm kentlerinden biri olan Bodrum, yaz sezonuna hazır. Bodrum halkına ve misafirlerine daha kaliteli hizmet verilebilmek için Bodrum Belediyesi çalışmalarına hız verdi.

Vatandaşların plajlardan ve denizden rahatça ve konforlu bir şekilde faydalanabilmesini sağlamak için başlatılan çalışmalar, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Bodrum Gıda AŞ. ekipleri tarafından yürütülüyor.

Belediyeye bağlı halk plajlarında gerçekleşen düzenlemelerde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak plaj şemsiyeleri, denizden 3 metre, kendi aralarında ise 5 metre mesafe arayla yerleştirildi. Yine pandemi kuralları gereği bu yılda halk plajlarında şezlong olmayacağı belirtildi.

Bodrum plajlarında sahilin, mavi denizin, eşsiz koylarımızın tadını çıkaracak vatandaşlar için yapılan düzenlemeler arasında, ayrıca Belediyeye bağlı yeni plaj kafeleri de en kısa zamanda hizmete girecek.

Halk plajlarının sorumluluğunun Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş.’ye geçmesinin ardından Yalıçiflik, Gerenkuyu, Gümüşlük Bölme ve Yalıkavak Gerişaltı’nda başlatılan çalışmalar kapsamında, plaj düzenlemeleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde yürütülüyor.

Belediye, halk plajlarında sosyal mesafe kuralları uygun, duşu, tuvaleti, soyunma kabini olan tesisleri Bodrum’a kazandırıyor. Yapılan çalışmalar Kumbahçe, Türkbükü, Gölköy, Yalı Çiftlik, İçmeler, Bitez, Gümbet, Turgutreis, Yalıkavak, Gündoğan ve OrtakentYahşi'de bulunan halk plajlarında tamamlanırken, ekipler belirlenen plan doğrultusunda, ilçe genelindeki halk plajlarını korona virüs salgını tedbirlerine uygun olarak hazırlamaya devam ediyor.

Belediyeye ait mobil kafeler geliyor

Bodrum Belediyesi, halkın ilçede bazı koylarda denize girdiği fakat hiçbir tesisin bulunmadığı bölgelere mobil belediye kafeleri yerleştirecek. Yalıkavak Küdür’e 2 adet olmak üzere, Akyarlar Fener, Yalıkavak Monakus ve Gölköy’e yerleştirmek üzere toplam 5 adet mobil tesis hazırlanıyor.

Ayrıca görme engellilere özel Kumbahçe Plajı'nda 2, Ortakent, Turgutreis, Gündoğan, Gümbet Türkbükü'nde de 8 engelli platform yapılacak.

Bodrum plajlarına ilçe genelinde 1500’e yakın şemsiye yerleştirildi. Ayrıca soyunma kabinlerinin bakımı, cankurtaran kulelerinin yenilenmesi, şamandıra çekilmesi, plaj genelinde tesviye ve temizlik gibi çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 600 metreküplük kumlama işlemi gerçekleştirilirken, 17 tane cankurtaran kulesi yenilenmiş durumda.

Yaralanmaları ve diğer kazaları önlemek için tüm güvenlik önlemlerine uyulmasını sağlamak ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapmak amacıyla toplam 22 cankurtaran plajlarda görev yapıyor. Düzenlenecek eğitimler sonunda cankurtaranların sayısının da artırılacağı bildirildi.

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