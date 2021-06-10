Hayat Boyu Öğrenme Haftasında katkı sağlayanlara teşekkür belgesi verildi

Ülke genelinde her yıl 1 7 Haziran tarihlerinde kutlanılan Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında ilçemizde katkı sağlayan kişilere teşekkür belgesi takdim edildi.



Milas’ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2020 2021 yılı içerisinde açılan kurslarda eğitim alan kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler açılan iki farklı sergiyle 1 7 Haziran tarihleri arasında Milaslıların beğenisine sunulurken, sergide ve Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında görev alan kursiyer ve eğitmenlere teşekkür belgesi takdim edildi. Milas Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen törene; Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, eğitmenler, kursiyerler ve çalışmalara destek sağlayan görevliler katıldı. Törende, Hayat Boyu Öğrenme Haftası öncesinde ve sonrasında yapılan faaliyetlerle ilgili slayt sunumu katılımcıların beğenisine sunulurken, etkinliğin açılış konuşmasını Milas Halk Eğitim Müdürü Tunahan Bayram yaptı. Bayram, çalışmalarda görev alan ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Çalışmalara destek olan 57 kişiye Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve diğer protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Belge takdimi esnasında kısa bir konuşma yapan Milas Kaymakamı Böke, Milas’ın zenginliğine ve çeşitliliğine uygun hazırlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleriyle dolu bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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