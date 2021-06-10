Yayaya çarpmamak için manevra yaparken takla attı; kaza anı kamerada

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Selçuk AKBAŞ /BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, H.K.'nin yayaya çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Sürücünün hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Turgutreis yönüne 48 CAT 95 plakalı otomobiliyle giden H.K., yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarken, sürücü H.K. hafif yaralandı. H.K., sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı. Polisin soruşturma başlattığı kazanın, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-06-10 17:45:35



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