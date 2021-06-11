Yangın çıkan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde demirli olan teknede çıkan yangın söndürüldü. Yangın sırasında teknede bulunan 3 kişi kurtarıldı.
Türkbükü'nde demirli olan 28.5 metre boyundaki İngiliz bayraklı teknenin makine dairesinde, dün gece bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü´nden ekipler, bölgeye sevk edildi. Teknede bulunan 3 kişi, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından tahliye edildi. Teknedeki yangın ise yapılan çalışmayla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-06-11 09:56:14
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