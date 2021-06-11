‘Dezenfekte araç belgesi’ sistemi uygulama girdi Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarına yaptığı dezenfekte işlemlerini araç sahiplerinin ne zaman dezenfekte yapıldığını gösteren sistemi uygulamaya koydu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza attı. Vatandaşlar toplu ulaşım araçlarının ne zaman dezenfekte edildiğini araç plakası ile https://dezenfektearac.mugla.bel.tr/ adresi üzerinden öğrenebilecek.

Covid19 salgınının başladığı günden itibaren, Muğla Büyükşehir Belediyesi Belediye otobüsleri, özel toplu taşıma araçları, taksi, ve servis tipindeki toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor. Günde ortalama 550 araç dezenfekte edilirken, son 2 ayda 35 bin 104 kez dezenfekte işlemi yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza atarak toplu taşıma araçlarının son olarak ne zaman dezenfekte edildiğini gösteren sistemi devreye soktu. Dezenfekte işlemi yapılan araçlara “Dezenfekte araç belgesi” düzenlenmekte ve vatandaşların bilgisine sunulmak üzere sisteme işleniyor. Vatandaşlar toplu ulaşım araçlarının ne zaman dezenfekte edildiğini araç plakasını https://dezenfektearac.mugla.bel.tr/ adresi üzerinden öğrenebilecek.

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