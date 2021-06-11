Seydikemer’de ‘Hayat Boyu Öğrenme’ sergisi açıldı

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‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ çerçevesinde Seydikemer Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.



Seydikemer’de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' dolayısıyla Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında kursiyerlerinin ürünleri sergilendi. Serginin açılışına; Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şemsettin Güngör, müdür yardımcısı İsmail Aydoğan, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen sergide Seydikemer Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünler göz kamaştırdı. Sergide; Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek, Coğrafi İşaret alan Seydiler Kiliminin yanı sıra dikiş nakış, takı tasarımı, resim ve ilçeye özgü ürünler yer aldı. Kursiyerlerin stantlarını gezen Başkan Otgöz kursiyerleri tebrik ederken, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şemsettin Güngör’den kurs hakkında bilgi aldı.

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