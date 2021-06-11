Belediye Başkanı Karaca, gönlü güzel temizlik işçilerini ödüllendirdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, temizlik işçileri yolda bulduğu ve içinde 12 bin 300 lira olan çantayı sahibine teslim etti. Belediye Başkanı Alim Karaca da gönlü güzel işçileri bu örnek davranışlarından dolayı çeyrek altın ile ödüllendirdi.

Fethiye Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü işçisi Bayram Yağlı, Kayaköy bölgesinde temizlik yaparken, 10 bin 800 TL para buldu. Bu olaydan bir hafta önce işçilerden Ufuk Peçen ve Şaban Bulut ise bu sefer Menteşeoğlu Mahallesi’nde görevlerini yaparken bin 500 TL bulmuşlardı. İşçiler buldukları paraları hemen ilgili belediye amirlerine teslim ettiler. Parayı kaybedenlerle ilgili geniş çaplı araştırma yapan Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü’nün de destekleriyle parayı düşüren vatandaşları buldular. Parayı kaybeden vatandaşlara paraları, personeller eşliğinde teslim edildi. Olaydan haberdar olan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da örnek davranışından dolayı tebrik ettiği personellerini altınla ödüllendirdi.

Belediye Temizlik Personeli Bayram Yağlı, “Çarşamba günü Ovacık mevkiine gidiyordum. Trafik çok yoğun olduğu için Kayaköy Mahallesi’ne geçtim. Yolda araçla ilerlerken yol ortasında bir şey gördüm ve kaplumbağa sandım. Yaklaşınca çanta olduğunu fark ettim. Yüklü miktarda para olduğunu görünce müdürümü aradım. Sahibiyle irtibata geçildi ve parayı teslim ettik. Çok mutlu oldum” dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, “Böyle düzgün insanlarla birlikte çalıştığım için çok mutluyum. Yoğun çalışmalarından dolayı herkesten takdir topluyorlar. Ama bu davranışları beni Belediye Başkanı olarak ziyadesiyle memnun etti. Personellerim ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kaybettikleri paraları bularak onlara ulaştırdılar. Kişiliklerinin ne kadar düzgün olduğunu, onurlu insanlar olduklarını bizlere gösterdiler. Onlarla çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu davranışlarıyla beni onurlandırdılar. Çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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