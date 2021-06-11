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Marmaris'in 5 yıldızlı halk plajı Bakan Yardımcısı Alparslan tarafından açıldı 

DHA

Marmaris'in 5 yıldızlı halk plajı Bakan Yardımcısı Alparslan tarafından açıldı 


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın turistik Marmaris ilçesinin İçmeler Mahallesi'nde kurulan 5 yıldızlı halk plajı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan tarafından hizmete açıldı. Alparslan, deniz suyunun timizliği ifade eden mavi bayrağı teslim alarak pilaj direğine astı.
Kültür Turizm Bakanlığı tarafından, vatandaşların ücretsiz yararlanması için beş yıldız konforunda başlattığı, nitelikli halk plajı projelerinden birinin inşası 60 günde Marmaris'te tamamlandı. İçmeler Mahallesi'nde 'Altın' adlı plajın, bugün saat 16.00 sıralarında resmi açılış töreni düzenlendi. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Güvenç Görgülü, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, kamu kurum kuruluş daire müdürleri, turizmci ve iş insanları katıldı. Törende İzmir Devlet Opera sanatçıların mini konser verdi.
HALKIMIZA NİTELİKLİ HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ
Açılışın ardından konuşan Bakan Yardımcısı Alparslan, "Türkiye turizmde 40 yıldır sürekli yükseliştedir. Dünya gıpta ile bakıp örnek göstermektedir. Son yıllardır salgın belası ülkemize gelmeden önce örnek gösterilen ülke idik. 2020 ve bu yıl çok başarılı işlere imza atacaktık. Turizm; refah, döviz ve kazanç demektir. Bu cennet ve güzellik hiçbir yerde yok. Ülkemizin her bir köşesi çok mükemmel. Anadolu'muz açık hava turizmi. Turizm adına ne dersek diyelim potansiyeli çok yüksek. Turizm, salgın ile etkilendi. Ama bizler turizmcileri en az zararla nasıl geçeriz diyerek desteklerimiz Sayın Cumhurbaşkanı öncülüğünde devam ediyor. Biz bakanlık olarak 2019 yılından bu yana halk plajlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Marmaris gibi yoğunluk olan bölgelerde bu eksik kalan hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Çeşme, Bodrum, Antalya, Kemer, Manavgat sonrası Marmaris'te açıyoruz. Buradan çok nitelikli güzel hizmetler sunmayı arzu ediyoruz. Nitelikli halk plajlarımızla ilgili bizlere çok teşekkür geliyor. Tabii ki eksikler ve noksanlıklar olacaktır. Sizlerin önerisi ve düşünceleri ile bu eksiklerimizi tamamlayacağız. Marmarisliler, turistlere ve tatile gelen vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.
Kurdele kesim töreninin ardından, Çevre Eğitim Vakfı tarafından verilen mavi bayrak, Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan tarafından teslim alınarak bayrak direğine çekildi. Halk plajına gelen Harika Gözenç, "Beklediğimizden çok güzel bir plaj oldu. Söylendiği gibi bir katliam yok tam tersi doku ve doğa sahip çıkılarak yeni bitki ile fidanlar dikilmiş. Yapanlara çok teşekkür ederim" dedi.
Bakan Yardımcısı Alparslan ve beraberindeki heyet daha sonra yürüyüş yoluna Marmaris'in simgesi olan Sığla Ağacı fidanı dikti. Daha sonra Bakan Yardımcısı Alparslan 400 metre uzunluğunda, 7 dönüm alan üzerine kurulan 5 yıldızlı halk plajını dolaşılarak yapılan giyinme kabinleri, restoran ve kafeteryalar incelendi. Vatandaşlarla sohbet eden Alparslan daha sonra beraberindeki heyetle Ula İlçesine bağlı sessiz kasaba olarak adlandırılan Akyaka Mahallesi'ne geçerek incelemeler bulundu.
 DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-06-11 19:32:27

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