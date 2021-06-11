Muğla’da 107 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı Muğla’nın Datça ve Fethiye ilçesi açıklarında Yelkenli tekne içinde 76 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Muğla’nın Fethiye ve Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde 76 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalanırken, 31 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli yelkenli tekne şüphe üzerine durduruldu. Tekne içerisinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada 40 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında da hareketli bir yelkenli teknede arama yapan Sahil Güvenlik ekipleri 36 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheliyi yakaladı.

Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

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