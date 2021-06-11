Datça ve Fethiye'de 107 kaçak göçmen kurtarıldı



Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Datça ve Fethiye ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 76 kaçak göçmen ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan, 4 göçmen kaçakcısı gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 06.00 sıralarında Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler 36 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.00 sıralarında Datça ilçesi açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan hareketli yelkenli tekneyi durdurarak 40 kaçak göçmeni ve 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Ekipler yine aynı bölgede saat 12.55 sıralarında Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilmiş halde 31 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-06-11 21:31:55



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