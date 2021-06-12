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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas Bilim Şenliği'ne hazırlanıyor

İHA

Milas Bilim Şenliği'ne hazırlanıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde, 16 19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Milas Bilim Şenliği’nin etkinlik ve program detayları belirlendi. Şenliğin dolu dolu geçeceğini ifade eden Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “hedef kitlemiz okul öncesinden lise öğrencilerine kadar her kademe öğrencilerle birlikte 7’den 70’e Milas halkıdır” dedi.

“Köyde Şehirde Kültür Sanat Bilim Her Yerde” teması ile Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı tarafından kabul edilen Milas Bilim Şenliği 16 17 18 19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Bilim iletişiminin sağlanması, özgün fikirlerin geliştirilmesi, Milas halkının bilime karşı ilgi duymasını sağlamak ve çocuklara bilimi sevdirmek gibi amaçlarla gerçekleşecek olan Milas Bilim Şenliği’nin proje temsilciliği görevi Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, proje yürütücülüğü görevi ise Alirıza Kozak tarafından yürütülüyor. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, şenlikler kapsamında gerçekleşecek olan etkinliklerle ilgili olarak bir sunum yaparak, bilgiler aktardı.

2019 yılında planlanan, 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan şenliğin pandemi nedeniyle ertelendiğini belirten Bal, “2019 yılında müracaat edilen ve TÜBİTAK tarafından kabul gören 12 projenin 11’i çeşitli illerde yapılırken, ilçe düzeyinde bu şenliğin düzenleneceği tek yerleşim alanı Milas oldu” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal, pandemi koşullarının dikkate alınarak düzenlenecek organizasyon için konunun detaylı bir şekilde ele alındığı, en küçük ayrıntının dahi düşünüldüğünü, bu doğrulta gerekli önlemlerin alındığını belirterek; “Bilim Şenliği, 4 gün süresince gerçekleştirilecek. Hedefimiz; bilim iletişiminin sağlanması ve özgün fikirlerin geliştirilmesidir. Milas'ta yaşayan herkes için yaptığımız tüm etkinliklerin amacı, halkın bilime karşı ilgi duymasını sağlamak ve özellikle köyde yaşayan çocuklara bilimi sevdirmektir. Bu doğrultuda hedef kitlemiz okul öncesinden lise öğrencilerine kadar her kademe öğrencilerle birlikte 7’den 70’e Milas halkıdır. Özellikle ilçe genelindeki kırsal alanda 23 birleştirilmiş sınıfta öğrencimiz var. Bunları ilçe merkezine taşımak suretiyle bilim dünyasıyla aralarında bir bağ kurmak, onların ufkunu ve vizyonlarını geliştirme arzusundayız” dedi.

Proje sorumlusu Ali Rıza Kozak ise proje kapsamında toplamda 40 etkinliğin yer alacağını belirterek; “Bunlardan 18'i Atapark meydanında, 13 etkinlik Belediye Toplantı ve Düğün Salonu’nda, 4 laboratuvar deney etkinliği Milas Veteriner Fakültemizde, 5 söyleşi ise Özge Koleji Konferans Salonu’nda gerçekleşecek. İlçemiz kırsal alanın genişliği de dikkate alınarak hazırlanan projemizde birleştirilmiş sınıflı köy ilkokullarımızın öğrenciler için mobil planetaryum kurulacak; teleskop bilim gösterileri, sanat etkinlikleri, sergiler, mobil uygulamalar, etkileşimli uygulamalar, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve e öğrenme etkinlikleri ile ilkini düzenleyeceğimiz projemizin teması ‘Köyde Şehirde Kültür Sanat Bilim Her Yerdedir’ şeklinde” dedi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya katılan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de, TÜBİTAK 4007 projesi kapsamında Milas'ta düzenlenecek olan Bilim Şenliği’nin ilçenin tanıtımına çok önemli bir katkı sunacağını belirterek; “Asıl katkı çocuklarımıza, gençlerimizedir. Bu şenlik, onların kendi geleceklerine tutacağı ışıktır. Bu bir sergi değildir. Yani insanların alana gelip gezerek göreceği bir etkinlik değildir. Bu şenlik, çocuklarımızın bilim dünyasına duydukları ilginin sonuç olarak topluma aktarılmasıdır. Elbette pandemi sürecindeyiz. Dolayısıyla organizasyonun düzenleyicileri olarak bizler gerekli önlemleri alacağız ancak kişisel önlemlerin de insanlarımız tarafından alınması gerekmektedir. Bu noktada lütfen biraz daha dikkat diyoruz. Önlemlere harfiyen uymak, hepimizin geleceği için son derece önemlidir. Hazırlıklar tamam. Milas olarak hep birlikte bu organizasyonu başarıyla atlatacak, ilçemizi hedeflediğimiz noktaya bir adım daha yaklaştıracağız” dedi.

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