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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Radisson Collection otelinin açılışı yapıldı

İHA

Radisson Collection otelinin açılışı yapıldı

Yurt içinde ve yurt dışında birçok önemli projeye imza atan Ant Yapı, Türkiye’deki altıncı turizm yatırımı olan Radisson Collection Hotel'in, Bodrum’da açılışını gerçekleştirdi.
Açılış törenine Avrupa Parlamento Üyesi Josianne Cutajar, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Milletvekilleri, Çad, Nijer, Gabon, Gine, Malavi ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Turizm bakanları katıldı. Yatırım maliyeti 40 milyon dolar olan otel, Radisson Group’un Türkiye’deki ilk premium oteli olma özelliğine sahip oldu.
Uluslararası alanda en çok iş yapan Ant Yapı, “Bodrum’da bir cennet liman” sloganıyla ilk etabını geçen yıl tamamladığı Anthaven projesinin içinde yer alan Radisson Collection Hotel, Bodrum’un açılışını gerçekleştirdi.
Mehmet Okay; ’10 yıldır başarılı ve niş turizm yatırımlarına imza attık”
Radisson Collection Bodrum’un Türkiye’deki 6’ıncı turizm yatırımı olduğunu belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay; “Ant Yapı olarak geçen 30 yılda faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde toplam 10 milyon metrekarelik projeyi imza attık. Edindiğimiz tecrübeyle birlikte 2010 yılında turizm alanında gerçekleştirdiğimiz ilk yatırımımızdan bu yana turizm sektöründe büyümeye devam ediyoruz. Son 10 yıl içerisinde sektörün liderleriyle başarılı ve niş turizm yatırımlarına imza attık. Port Alaçatı projemizde ilk butik otelimize yer verdik böylece turizme adım attık. Daha sonra İstanbul’da 200 odalı Radisson Blu oteli ile yola devam ettik. İstanbul’da Singapurlu kökenli firma Fraser Hospitality ile işbirliği yaparak Türkiye’ye ilk servis apartment konseptini getirdik. Önce 120 konutluk Fraser Place Anthill Istanbul sonrasında ise 80 konutluk Fraser Place Antasya Istanbul’u hayata geçirdik. Bu iki yatırımımız da kendi içinde çok özel yatırımlar. Geçen yıl ise 150 konutluk bir servis apartment olarak konumladığımız Antwell projemizi gerçekleştirdik ki, bu projenin en önemli özelliği içinde sağlık personeli barındıran bir merkezi olması” diye konuştu.
Mehmet Okay; “Türkiye’de bir ilk yaşanıyor”
Radisson Collection Hotel, Bodrum ile birlikte Türkiye’de toplam 250 milyon dolarlık turizm yatırımı gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Mehmet Okay, “Radisson Hotel Group ile uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Karşılıklı oluşan güven sonucunda grubun premium markası Radisson Collection’u Türkiye’ye ilk kez getirdik. İşbirliğimiz faklı projelerde de devam etmesini planlıyoruz. Maviyle yeşilin birleştiği eşsiz doğal güzelliğe sahip ve tarihi limanın bulunduğu bölgede, “gözbebeğimiz” olarak adlandırdığımız Anthaven’ın içinde yer alan otelimizin hizmete açılmasıyla birlikte ülke turizmine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.
Yeni Yatırımlar Yolda
Bu yıl şirket olarak kuruluşlarının 30’uncu yılını kutladıklarını belirten Mehmet Okay, “Kurulduğumuz günden bu yana kalıpların dışında düşünüp çok çalışarak gurur duyduğumuz işler yaptık. Bugün Rusya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Türki Cumhuriyetler’e kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada yüksek kaliteli işlere imza atan bir markayız. 30’uncu yılımızda dünyanın en büyük otel zincirlerinden Radisson Group ile yaptığımız iş birliği sonucu, doğal ve tarihi güzelliklere sahip Aspat Koyu’nda konuklarına farklı bir deneyim yaşatacak yeni yatırımımız Radisson Collection Hotel Bodrum’u ülke turizmine kazandırdığımız için gururluyuz. Önümüzdeki dönem için yurt içinde İstanbul ve Bodrum’da yeni projeler hedefliyoruz. Bodrum’da 200, İstanbul’da yer alan arsalarımızda 300 olmak üzere toplam 500 konutu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada faaliyet gösterdiğimiz 4 ülkede 1 Milyar USD ciro ile işlerimize devam ediyoruz. Yurt dışı yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürerek ülkemizi gururlandıracak projelerin müjdesini vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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