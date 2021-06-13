BİLSEM ve TÜBİTAK işbirliğinde bilim fuarı Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile TÜBİTAK işbirliğinde gerçekleşen 4006 bilim fuarı yoğun ilgi gördü.

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile TÜBİKAT işbirliğinde düzenlenen bilim fuarında pandemi döneminde öğrenciler birçok alandaki eserlerini sergiledi.

25 projenin sergilendiği fuara BİLSEM öğrencilerinin yanı sıra diğer okullardan öğretmen ve öğrenciler de katıldı. Toplamda 75 öğrencinin görev aldığı 25 ekip tarafından yapılan projelerde bilimsel yöntemlerle elde edilen sonuçlar ziyaretçilerle paylaşıldı.

Pandemi döneminde öğrencilerin ortaya koyduğu eserlerin daha da değerli olduğunu belirten BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci, “Pandemi döneminde öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bu çalışmasını çok değerli buluyorum. Bazı TV programlarının zararlı içeriğinden uzaktan eğitimin etkilerine, robotikten akıllı tarım uygulamalarına, kültürümüzdeki bilimsel uygulamalardan uzay çalışmalarına kadar birçok alanda çocuk gözü ile hazırlanan bilimsel çalışmaları bugün gururla sergiliyoruz. Bilimsel bir çalışmanın bütün aşamalarını yaparak yaşayarak öğrenen ve bunu uygulayan öğrencilerimiz gelecek adına ümitlerimizi yeşerttiler. Burada öğrencilerimiz sadece bilimsel bir proje hazırlamadı, aynı zamanda neredeyse bir yıllık bir süreçte ekip çalışması yapmayı da öğrendiler. Bilimsel gelişmelerin en olmazsa olmazı ekip çalışmasını öğrenmeleri aslında her şeyin önünde gelmektedir. Fuar kapsamında çalışma yapan öğrencilerimize, onlara danışmanlık yapan fedakâr öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Ayrıca bize maddi manevi destek olan TÜBİTAK’a da teşekkür ederim” dedi.

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