Fethiye’de marangoz atölyesi alev alev yandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde marangoz atölyesi alev alev yandı. Yaklaşık 4 saatte söndürülen yangın nedeniyle atölye küle döndü.



Fethiye ilçesi Çatalarık Mahallesi’ndeki bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla yayılan alevler tüm atölyeyi sardı. Alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Yangın yerine, Fethiye ve Seydikemer’den itfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Atölyeyi küle çeviren yangın, ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangın yaklaşık 4 saatte söndürüldü. Muğla Valisi Orhan Tavlı ile Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat da ekiplerden bilgi aldı.

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