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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye’de 97 kaçak göçmen yakalandı

İHA

Fethiye’de 97 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan 97 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin denizden yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçacağı bilgisi üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin Cennet Koyu bölgesindeki dağlık alanda yapılan aramada, 36 Afgan, 32 Suriye, 19 Pakistan, 4 Mısır ve 3’er Irak ve Filistin uyruklu yakalandı.
Sahil güvenlik botuna alınan göçmenler işlemleri için Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Düzensiz göçmenleri kamyonla bölgeye getirdiği iddiasıyla A.Ö. ile kardeşi Ş.Ö. gözaltına alındı.

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