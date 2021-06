Meşealtı otantik kebap Bodrum’u ve misafirlerin damak tadını renklendiriyor Meşealtı - otantik kebap misafirlerini bekliyor

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs sağlıkla birlikte tatil ve beslenme alışkanlıklarını da değiştirdi. Kısıtlama dolayısıyla evlerinden çıkamayanlar özgürce gezebilmenin, sadece karnını doyurma telaşında olanların ise doğru ve keyifli beslenmenin önem ve değerini daha iyi anladı. Turizm sezonunun hareketlenmesi ile birlikte Bodrum Gümüşlük’te hizmet veren Meşealtı Otantik Kebap misafirlerin gözdesi oldu.



Gerek 500 yıllık meşenin gölgesinde verilen hizmet gerekse boğazdan geçen her şeyin organik ve sertifikalı ata tohumları kullanılarak üretilen sebze ve meyvelerden oluşması Bodrum’daki yeme içme alışkanlığına bir ayrıcalık daha kazandırdı. Sianji Farm’de yetiştirilen organik sertifikalı sebze ve meyvelerle hazırlanan kahvaltı, kebap, et ve meze içerikli menüleri ile Bodrum Gümüşlük’te yepyeni bir mekan olan Meşealtı Otantik Kebap'ta misafirleri ağırladıklarını belirten mekanın sahibi Recai Çakır, sağlıkla lezzeti bir arada sunduklarını söyledi.



Anadolu kültürünün en önemli bölümlerinden birinin yemek ve sofra adabı olduğunu belirten Recai Çakır, "Sofra ve yemek, Anadolu’da yaşayan herkes için çok değerli bir ritüeldir. Burada amaç sadece karın doyurmak değil, bir araya gelmektir. Günümüz insanlarını, zamanla yarışarak yemek yiyen ve ne yediğinin farkında olmayarak, sadece karın doyuran değil zamanı yaşayarak en doğal gıdalardan en doğal tadı almalarını sağlamak için gayret sarf ediyoruz" dedi.

Kilis’te doğup büyüdüğünü yemekten çok, yedirmeyi seven bir aileye mensup olduğunu belirten aynı zamanda kebap ustalığındaki mahareti ile tanınan Recai Çakır, "Her şey doğal ve organik. Sianji Farm’da yetiştirilecek biberlerin fideleri, katmerin kaymağı Kilis’ten geldi. Patlıcan fideleri Urfa Birecik’ten, irmik helvasının peyniri Trabzon’dan. Üstelik hepsi ata tohumlarımızdan. Taptaze yumurtalarımız da bizzat kendi çiftliğimizdeki tavuklarımızdan" diyerek Bodrum'da ayrı bir damak tadı oluşturduklarını belirtti.

Bodrum Gümüşlük’te hizmet veren Otantik Meşealtı Kebap Restoranı'nın en önemli özelliklerinden birinin de Sianji Farm’ın organik sertifikalı sebze ve meyveleriyle hazırlanan menüsü olduğunu kaydeden Recai Çakır, "Gelen misafirlerimiz biberden baharata, patlıcandan domatese; Sianji Farm’da yerliorganik tohum ve fidelerden elde edilen birçok lezzeti isterse kendileri hasat ediyor. Nostaljik müziklerin de unutulmadığı Otantik Meşealtı Kebap Restoranı’nın taş fırında pişen eşsiz lezzetlerimizle iddialıyız" diyerek 8 çeşit kebap, özel mezeler, organik içecekler ve mevsimine göre eklenen gurme kebaplarımızla Bodrum'u ve misafirlerin damak tatlarını renklendirdiklerini belirtti.

