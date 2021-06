Marmaris Kaymakamı Aksoy'un Jandarma’nın 182. Kuruluş Yıldönümü mesajı

Muğla’nın Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Jandarma Teşkilatı’nın 182. Yıldönümü sebebi ile bir mesaj yayımladı.



Kaymakam Aksoy mesajında "Türk Jandarma Teşkilatı, vatanına, milletine ve bayrağına duyduğu sonsuz aşkla, bugün 182. yaş gününü kutlamaktadır. 14 Haziran 1839 tarihinde kurulmuş olan Jandarma Teşkilatımız, Emniyet Teşkilatımızla birlikte dün olduğu gibi bugün de kanun ve yönetmeliklerin kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde Necip Türk Milleti’nin huzurunu, birlik ve beraberliğini, Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak amacıyla kendisine tevdi edilen görevleri gece gündüz demeden, her türlü şart altında büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Gücünü yasalardan ve halktan alan Jandarma Teşkilatımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakârlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur.” veciz ifadesinde işaret ettiği gibi vatansever tutum ve üstün hizmet anlayışı ile yüce Türk Milleti’nin gönlünde müstesna bir yer edinmiş ve sonsuz güvenine mazhar olmayı başarmıştır. Son dönemde dünyayı etkileyen Covid19 salgınıyla mücadelede de, Jandarma Teşkilatımızın mensupları zaman mefhumu gözetmeden özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getirerek, yediden yetmişe halkımızın yanında olmuştur. Yüce milletimiz için vatan sevgisi ve üstün vazife bilinciyle emek vermiştir. Bu düşüncelerle, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünü kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnet ve şükranla anarken, Jandarma Teşkilatımızın değerli mensuplarına görevlerinde üstün başarılar diliyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum ‘’ sözlerine yer verdi.

