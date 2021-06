‘Sakin Kent’in teknecilerinden ‘Hanutçuluk’ tepkisi Muğla’nın günübirlik tatil merkezi ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka’dan Sedir Adası’na teknelerle tur düzenleyen kooperatif üyeleri limanda Ula Belediyesince verilen hizmet yetersizliğine tepki gösterdiler

Binlerce yerli ve yabancı turistin günübirlik ziyaret ettiği Ula’nın ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri tur sezonunun başlamasına rağmen limanda yaşanan düzensizliklere tepki gösterdiler.

Sedir adasına tur düzenleyen teknelerin bulunduğu alanda başlayan çalışmaların tur sezonunun başlamasına rağmen hale bitirilmediğini belirten kooperatif üyeleri, “Her turizm sezonu öncesi limanda alınacak önlemler ile ilgili kurul kararı oluşturulur. Alınan kurul kararı nedense bu sezon uygulanmıyor. Denetim yapan yok. Hanutçuluk en büyük sıkıntı. Kurul kararında bilet satış stantları tura gidecek teknelerin önünde olması için karar alındı. Biz kooperatif üyeleri olarak liman girişinde tüm tekneler için tek stant açtık. Her tekne önünde stant açmak görüntü kirliliğine neden oluyordu. Fakat kooperatif üyesi oymayan tekneler gelişigüzel her yerde stant açarak gezmek için gelen vatandaşları rahatsız ediyor” dediler.



“Atıklar Mavi Kart’a işlenmiyor”

Tura çıkan ve dönüşte teknelerin pis sularını limanda bulunan sisteme boşalttıklarını belirten Akyaka Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, “Geçen yıl belediye ekipleri sürekli limanda bulunuyordu. Bu yıl muhatap bulamıyoruz. Tur dönüşü teknelerdeki atık suyu sisteme boşaltıyoruz fakat bunun Mavi Kart’a işlenmesi gerekiyor. Belediyeden görevli talep ediyoruz kimse gelmiyor. Kurul kararlarının uygulanması için dilekçe ile başvurduk. Ama gelen giden yok. Atık suları sisteme boşalttığımıza dair Mavi Kart’a mutlaka işlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde cezai müeyyide ile karşı karşıya kalabiliriz” dediler.



“Başıbozukluk hakim”

Turizm sezonu öncesi yapılan düzenleme çalışmalarının hala bitmediğini belirten kooperatif üyeleri, “Tur sezonu açıldı fakat limandaki görüntü kirliliği had safhada. Gelen müşteriler bu görüntü kirliliğinin içinden tekeye binmek zorunda kalıyor. Limanda yeniden çekilmeye başlanan elektrik hatları hala bitirilemedi. Geceleri aydınlatma olmadığı için hırsızlık olayları yaşandı. Bir an önce limandaki görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması ve aydınlatma çalışmalarının bitirilmesini istiyoruz. Belediye işleri tamamlamadan bizden ücret talep ediyor. Bitmeyen bir hizmete ücret ödüyoruz. Gerekli başvuruları yamamıza rağmen çözüm bulanmadı. Bu işin peşini bırakmayacağız. Gerekirse valiliğe çıkacağız” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.