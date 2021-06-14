BM Dünya Turizm Örgütü’nün Eski Genel Sekreteri dünyaya Bodrum’u örnek gösterdi, doğal yapısına hayran kaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Turizm Forumu Bodrum Zirvesine katılan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün Eski Genel Sekreteri Talep Rifai Bodrum’un doğal yapısına hayran kaldı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün Eski Genel Sekreteri ve Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Genel Sekreteri Talep Rifai, “Aşı siyasi bir oyun haline getirilirse dünya kaybeder” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde; covid19'un turizme etkilerini, sektördeki yerel ve küresel gelişmeleri ve Bodrum'un turizmdeki hedeflerini ele almak amacıyla düzenlenen Dünya Turizm Forumu Bodrum Zirvesi bugün sona erdi. Bodrum’u gezme fırsatı bulan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün Eski Genel Sekreteri ve Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Genel Sekreteri Talep Rifai Bodrum’un doğal yapısına hayran kaldığını söyleyerek, "Doğal yapısını bozmadan turizm yapmak bambaşka bir şeydir" diyerek tekrar Bodrum’a geleceğini söyledi.

Talep Rifai, Bodrum'da gerçekleştirilen Dünya Turizm Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye hükümetinin ve kendi ülkesi Ürdün hükümetinin pandemide güzel işler çıkardığına dikkat çekerek, "Dünyada turizm sektöründe asgari bazı prosedürler üzerinde hemfikir olmamız gerekiyor. Yoksul ülkeler ve nüfusunun çoğunu aşılayamayan ülkeler var. Bunun siyasi bir oyuna dönüşmesine izin vermememiz gerekiyor. 'Aşılanmayan giremez, aşılananlar girebilir' gibi bir sisteme dönüşmemesini sağlamamız lazım. Aksi takdirde dünya tamamen kaybeder. Aşılanmış destinasyondan aşılanmamış destinasyonlara seyahat etmek ya da tam tersi için seyahat engeli konulursa turizm sektörü sekteye uğrar" dedi. Rifai, hem aşılama hem de test sonuçlarının tek bir pasaportta gösterildiği hibrit bir sistem oluşturulabileceğini belirterek, bütün ülkelerde geçerli olacak uluslararası çapta kabul görmüş bir sistemin oluşturulmasının önemli olduğunu, bunun için uluslararası dünya liderlerinin bir araya gelerek karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Turizmde sürdürülebilirlik başlığına da değinen Rifai, “Özellikle pandemiyle beraber dünyada bir uyanış oldu. Her alanda olduğu gibi turizmde de sürdürülebilirlik ana gündem haline geldi. Turizmde sürdürülebilirliği sağlamak için her rota onu cazip kılan şeye sahip çıkmalı. Bodrum doğa tarafından kutsanmış şanslı bir yer ve hem gelişim kaydedip hem de doğasını korumayı başarabilmiş iyi bir örnek. Burada gördüğüm manzara yatırım ve doğanın iç içe olabileceğini gösteren çok güzel bir örnek.

Görüşmelerimde de mevcut belediye başkanı Ahmet Aras ve ekibinin bu konuda oldukça duyarlı ve koruyucu olduğunu gördüm” diyerek, Bodrum’u dünyaya örnek gösterdi.

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