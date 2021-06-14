Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay görevine başladı

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden Milli Eğitim Bakanlığı Kararnamesi ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan İl Müdürü Emre Çay görevine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevi devralmasının ardından, ayağının tozuyla okul ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerinin ilk durağı Dumlupınar İlkokulu olan İl Müdürü Çay, burada okul müdürü ve öğretmenlerle bir araya gelerek sınıflarda öğrencilerle sohbet etti.

İl Müdürü Emre Çay “Öğretmenlerimiz, eğitim öğretim yılının bu son haftalarında yeniden başlayan yüz yüze eğitimle birlikte sınıflarında öğrencilerine kavuştular. Şimdi artık eksikleri tamamlama, telafi etme ve umutla sağlıklı günleri kucaklama zamanı. Bu zor süreçte eğitim meşalesini, her zaman en yüksekte taşıyan meslektaşlarıma, gayretlerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

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