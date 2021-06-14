Akbük Koyu'ndaki kaçak yapılar yıkıldı



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'nda imara aykırı bölümleri tespit edilen 19 konuttan 2'si belediye ekiplerince, 10'u ise mülk sahiplerince yıkıldı. 7 konut için de yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta Muğla'ya gelerek, incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte imar planına aykırılıklarının bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu. Ardından sırayla bu yapıların yıkımına başlandı. Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'nda ise imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen 19 projenin yıkım işlemine bugün başlandı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, jandarma gözetiminde öğle saatlerinde, Menteşe Belediyesi'ne ait iş makineleriyle yıkımı gerçekleştirmek için kaçak yapıların bulunduğu alana geldi. Bölgede yıkım kararı verilen 19 yapıdan 7'si için yürütmeyi durdurma kararı alındı. Diğer konutlardan 2'sini Menteşe Belediyesi ekipleri, 10'unun ise mülk sahiplerince yıkımı tamamlandı.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-06-14 16:55:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.