Bodrum’da trafik çilesi erken başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde araç yoğunluğu sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Ara sokaklardan trafiği aşmaya çalışan sürücüler toprak yola girdi, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.



Gözde turizm merkezlerinden Bodrum’da sezon tam anlamıyla başlamazken trafik yoğunluğu erken başladı. Pandemi sebebiyle nüfusu 500 bine ulaşan ilçede yaz sezonuna girilmesiyle trafik iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı. Özelikle bugün il dışından çok sayıda aracın geldiği ilçede Emin Anter Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı’nda uzun araç kuyrukları oldu. Yoğunluk sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.



Kimi sürücüler yoğun trafiği ara sokaklardan aşmaya çalıştı. İlçeye gelen bazı tatilciler de trafiği aşamayınca navigasyon uygulamalarının yönlendirmesiyle toprak yollara girdi. Yolu aşamayacağını anlayan sürücüler, geri dönmek zorunda kaldı. Yolu aşmaya çalışan bazı araçlar mahsur kaldı. Toprak yolda kontrolden çıkarak askıda kalan bir otomobil, diğer sürücülerin yardımıyla kurtarıldı.



Navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle toprak yola girdiğini söyleyen Ali Akkan, “Bugün çok yoğun, inanılmaz yoğun. Navigasyon buraya gönderdi ama geçilebilecek bir yol değil, geri döneceğiz. Navigasyon burayı ana yola göre 10 dakika daha erken gösteriyordu fakat bu yola araçlar girmez. Girenler de galiba yukarıdan geri dönüyor" diye konuştu.

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