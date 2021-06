Marmaris'te konuta artan talep, küçük otellerde dönüşüm başlattı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, pandemi ve yaz döneminin iç turizme getirdiği hareketlilik, kiralık konuta talebi arttırdı. Artan taleple birlikte eski ve küçük çaptaki oteller yıkılıp, konuta dönüştürülmeye başlandı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, bu dönüşümün ilçenin yatak kapasitesini düşürdüğünü belirterek, "Yerel yönetimler ve şehir planlamacıları, bu değişimle ilgili tedbirlerini almalı" dedi.

Salgında kısıtlamalar nedeniyle evlerinde kapalı kalan vatandaşlar, hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte tatil yörelerine akın etmeye başladı. Doğası ve deniziyle gözde tatil merkezi Marmaris'te sezonluk konut kiralamasına yönelik önemli talep artışı yaşandı, mevcut konutlar gelen talepleri karşılayamaz oldu. Pandeminin başında da yaşanan kiralık konut talebi üzerine, ilçedeki küçük ve eski otel, apart, pansiyon ve motel işletmeleri, kapalı kaldıkları dönemde inşaat firmalarıyla anlaşıp, yapıları lüks konutlara dönüştürmeye başladı. İlçede pandemiyle birlikte yaşanan bu dönüşüm, bu sene de devam etti.

Marmaris Emlakçılar Derneği Başkanı Zülfikar Soyvural, kısıtlamalarda vatandaşların tatil beldelerine ilgilerinin daha da arttığını söyledi. Marmaris'te bahar aylarını da kapsayan sezonluk kiralama talebinin gün geçtikçe arttığını dile getiren Soyvural, "Marmaris'in üç tarafı orman bir tarafı deniz, yeni arsa üretilemediğinden yoğun talepler fiyatları çok yükseltti. Pandemiyle iş yapamayan, masraflarını karşılayamayan küçük çapta konaklama hizmeti veren işletmeler de yeni oluşan talebe cevap vermeye yöneldi, dairelere, lüks konutlara dönüşmeye başladı. Hatta bazı küçük oteller mevcut yapısında tadilata giderek aylık kiralık konut tipine döndü. Küçük çaptaki 300'e yakın apart ve otelin yarısı lüks daire oldu. Bugün apart otellerden çevrilen 1+1 daireler 500 bin, 2+1 ve 3+1 özelliklerine göre 1 milyon ile 1 milyon 750 bin lira civarında değişiyor" dedi.

'TALEBİN GEÇİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise yaşanan bu dönüşümün ilçenin yatak kapasitesini düşürdüğünü söyledi. Konutlara talebin, pandemi nedeniyle izolasyon içinde olma hedefinden kaynaklandığını, bir süre sonra sona ereceğini düşündüklerini belirten Bülbüloğlu, "Turizmciler olarak bu durumun geçici olduğunu düşünüyoruz. 1980'li yıllardan kalan, artık niteliğini kaybetmeye yüz tutmuş küçük çaplı konaklama hizmeti veren işletmeler, para kazanma şansını yitirdiği için lüks konuta dönüşüyor. Marmaris'in tamamı Milli Park alanı. Arazi ve konut alanlarının sınırlı olması nedeniyle de tüm alanlar kıymetli, yüksek değerde. Turizmciler olarak, bakanlık ve yerel yönetimlere dönüşümlerle ilgili görüşlerimizi sunduk. Yerel yönetimler ve şehir planlamacıları, bu değişimle ilgili tedbirlerini almalı. Ayrıca küçük de olsa apart ve otellerin lüks evlere dönüşmesi yatak kapasitemizi de azaltıyor" ifadesini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

