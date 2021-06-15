Kültür Evlerinin Dezenfeksiyonları yapılıyor Covid-19 salgını ile etkin bir şekilde mücadele eden Menteşe Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültür Evlerinin Dezenfeksiyonları yapılıyor Covid-19 salgını ile etkin bir şekilde mücadele eden Menteşe Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İHA

Kültür Evlerinin Dezenfeksiyonları yapılıyor Covid-19 salgını ile etkin bir şekilde mücadele eden Menteşe Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kademeli normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte hizmete açılan Menteşe Belediyesi işletmeciliğindeki kültür evlerinin dezenfeksiyonları belediye ekiplerince her gün yapılıyor.
Pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında Menteşe’deki cadde, sokak, meydan, park, ibadethane, kamu kurum ve kuruluşları, eczaneler, sağlık kuruluşları, bankamatikler, berber ve kuaförler gibi ortak kullanım alanlarının her gün dezenfeksiyonlarını yapan belediye ekipleri Covid 19 önlemleri kapsamında hizmete açılan kültür evlerinin de dezenfeksiyonlarına devam ediyor.
Kademeli normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte kültür evlerinin alınan sağlık önlemleri kapsamında hizmete açıldığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Ekiplerimiz şimdi de kademeli normalleşme döneminde hizmete açtığımız kültür evlerinin dezenfeksiyonlarını yapıyor. Sağlık önlemleri kapsamında hizmete açtığımız kültür evlerimizi vatandaşlarımızın salgından etkilenmeden ziyaret etmeleri çok önemli. Bu kapsamda kültür evlerimizdeki dezenfeksiyon çalışmalarımız ekiplerimizce her gün yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için öneml.” dedi.
Belediye ekipleri her gün Zahire Pazarı, Ata Park, Kerimoğlu evi ve Şerefliler Kültür evinin dezenfeksiyonlarını yaparak, vatandaşların kültür evlerinde daha sağlıklı bir ortamda vakit geçirmelerini sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sertap Erener köy yaşantısına geçti
YEREL HABERLER Sertap Erener köy yaşantısına geçti
‘Ortaca’da Evimiz, Temiz Kalsın Çevremiz’ projesi devam ediyor
YEREL HABERLER ‘Ortaca’da Evimiz, Temiz Kalsın Çevremiz’ projesi ...
Başkan Oktay, İmamoğlu’nu Marmaris’e davet etti
YEREL HABERLER Başkan Oktay, İmamoğlu’nu Marmaris’e davet etti
Ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi ...
Uluslararası karikatür yarışmasına rekor katılım Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası karikatür yarışmasına 58 ülkeden 665 eser sahibi, 2 bin 245 adet karikatürle başvuruda bulundu.
YEREL HABERLER Uluslararası karikatür yarışmasına rekor ...
Milyon dolarlık kaçak villa yerle bir edildi Muğla’da imar barışı sonrası yapılan kaçak ve ticari amaçla kullanılan milyon dolarlık havuzlu villanın Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Milyon dolarlık kaçak villa yerle bir edildi Muğla’da ...
Bodrum'da aşı olmak için kuyruğa girdiler Bir günde 5 bin 600 kişi aşılandı
YEREL HABERLER Bodrum'da aşı olmak için kuyruğa girdiler Bir günde 5 ...
Marmaris'te konuta artan talep, küçük otellerde dönüşüm başlattı
YEREL HABERLER Marmaris'te konuta artan talep, küçük otellerde ...
Paraşüt telesiyej hattına dolandı
YEREL HABERLER Paraşüt telesiyej hattına dolandı
Dünyaca ünlü yat firmasında hareketli saatler
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü yat firmasında hareketli saatler
Bodrum’da trafik çilesi erken başladı
YEREL HABERLER Bodrum’da trafik çilesi erken başladı
Bodrumlu kadınlardan 'Bodrum Epik' markası
YEREL HABERLER Bodrumlu kadınlardan 'Bodrum Epik' markası
Akbük Koyu'ndaki kaçak yapılar yıkıldı
YEREL HABERLER Akbük Koyu'ndaki kaçak yapılar yıkıldı
Muğla Odaları ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısında buluştu
YEREL HABERLER Muğla Odaları ve Borsa Başkanları İstişare ...
Marmaris'te plaja helikopter indi
YEREL HABERLER Marmaris'te plaja helikopter indi
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay görevine başladı
YEREL HABERLER Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay görevine ...
Zabıtadan fırınlara denetim
YEREL HABERLER Zabıtadan fırınlara denetim
Başkan Gürün, belediye personeliyle toplantılara devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Gürün, belediye personeliyle toplantılara ...
Helikopter plaja indi, güneşlenenler şaşkınlık yaşadı
YEREL HABERLER Helikopter plaja indi, güneşlenenler şaşkınlık yaşadı
BM Dünya Turizm Örgütü’nün Eski Genel Sekreteri dünyaya Bodrum’u örnek gösterdi, doğal yapısına hayran kaldı
YEREL HABERLER BM Dünya Turizm Örgütü’nün Eski Genel Sekreteri ...
Su alan teknenin imdadına Kıyı Emniyeti yetişti
YEREL HABERLER Su alan teknenin imdadına Kıyı Emniyeti yetişti
Muğla’da Mayıs ayında konut satışlarında yüzde 41,6 arttı Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı konut satış oranları açıklarken, Muğla’da 2021 Mayıs ayında konut satışları yüzde 41,6 artış gösterdi
YEREL HABERLER Muğla’da Mayıs ayında konut satışlarında yüzde 41,6 ...
Büyükşehir okçuları 12 madalya kazandı Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP-2) yarışmasında Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımı toplam 12 madalya kazandı.
YEREL HABERLER Büyükşehir okçuları 12 madalya kazandı Türkiye ...
Akbük koyunda yıkımlar tekrar başladı Yerli ve yabancı turistlerin günübirlik tatil cenneti Akbük koyu, Turnalı mevkii ve Kuyucak mahallelerinde imara aykırı yapıların yıkım çalışmaları Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından tekrar başladı
YEREL HABERLER Akbük koyunda yıkımlar tekrar başladı Yerli ve ...