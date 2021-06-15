Cenazesi bulunduktan 16 ay sonra toprağa verildi



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 3 yıl önce evden ayrıldıktan sonra, geçen yıl Dalaman'daki ormanlık alanda cesedi bulunan Burhan Aykurt'un (35) Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 16 ay sonra toprağa verildi.

Fethiye'de yaşayan Burhan Aykurt, 29 Kasım 2018 tarihinde İzmir'e gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Aykurt'tan haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine emniyet, jandarma, Arama Kurtarma (AKUT), Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, Aykurt'un son olarak Dalaman'da görüldüğü bilgisi üzerine bu çevrede yaptıkları aramalarda bir ize rastlayamadı.

Dalaman'ın Kavacık Mahallesi'nde 21 Şubat 2020 tarihinde ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban, bir ceset görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede cesedin üzerinde 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt'un kimliğini buldu. Aykurt'a ait olduğu değerlendirilen ceset, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ölen kişinin Aykurt olduğu belirlenirken, cenazesi 16 ay sonra ailesine teslim edildi. Fethiye'nin Karagedik Mahalle Mezarlığı'nda bugün öğlen kılınan namazın ardından Burhan Aykurt'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aykurt'un ölümüyle ilgili polis ve jandarma ekiplerince soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-06-15 18:32:05



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