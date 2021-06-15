Makilik alandaki yangın vericiler ve elektrik hattına da zarar verdi

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Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki radyo, TV ve telsiz vericilerinin bulunduğu tepede çıkan yangında, 1 hektar makilik alan küle döndü. Vericilerden bazıları ve enerji hatları da alevlerden zarar gördü.

Bodrum'un Göktepe mevkiindeki makilik alanda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Tepedeki TV, radyo ve telsiz vericilerinin bulunduğu alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyüp, tüm tepeyi sardı. Bölgeye Bodrum Orman İşletme Şefliği'ne ait 3 arazöz, 11 orman işçisi ve çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürülen yangında bölgedeki enerji hattı ve vericilerden bazıları alevlerden zarar gördü. Alevler 1 hektar makilik alanı da küle çevirdi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-06-15 19:25:22



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