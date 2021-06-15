Paraşütçüler teleferik telesiyej hattında asılı kaldı

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu Serdar Saçtı ve yolcusu Tuba Kartal (39), teleferik telesiyej hattına dolandı. Hat üzerindeki telde asılı kalan Saçtı ve Kartal, görevlilerin yardımıyla kurtarılırken, kazayı yara almadan atlattı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen yerliyabancı binlerce turiste adrenalin yaşatıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

HAT ÜZERİNDEKİ TELDE ASILI KALDILAR

Babadağ'da yamaç paraşütü pilotu Serdar Saçtı, hazırlıklarının ardından yolcusu Tuba Kartal (39) ile birlikte havalandı. Bin 700 pistinden kalkışın ardından kısa süre sonra paraşüt, telesiyej hattına dolandı. Saçtı ve Kartal, hat üzerindeki tele dolanan paraşüt üzerinde asılı kaldı. Haber sverilmesi üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan görevliler, tellerde asılı kalan pilot Saçtı ve yolcu Kartal´ı bulunduğu yerden kurtardı. İkili olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-06-15 20:53:22



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