Yatağan Yaylaköy barajına ilk kazma vuruldu DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yatağan Yaylaköy’de 825 bin m3 su biriktirme hacmine sahip Yaylaköy Barajının ilk kazmasının vurulduğunu açıkladı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yatağan’da Bin 730 dekar alanın sulamasında kullanılacak Yaylaköy Barajı’na ilk kazma vuruldu. Yaylaköy Barajı ekonomiye yıllık 3 milyon 114 Bin TL katkı sunması bekleniyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu açıkladı. Yıldız, yapılan yatırımlar ile bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirtti.

Muğla ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Yaylaköy Barajında ilk kazma vurularak çalışmalara başlandığını belirtti.

Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, “Yaylaköy Barajının; Yatağan ilçesinde YaylaCazgırlarBencik Mahalleleri arasında bulunan ovada Bin 730 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilecek Barajın temelden yüksekliği 34 metre olup, 825.000 m3 su biriktirme hacmine sahiptir. Barajın tamamlanmasıyla Milli Ekonomiye yıllık 3 milyon 114 Bin liralık katkı sağlayacaktır. Ayrıca 58 vatandaşımıza daha istihdam olanağı sunması planlanmaktadır” dedi

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Sayın Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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