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Rektör Çiçek 3 yılın hesabını ve hedeflerini açıklayacak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek göreve gelişinin üçüncü yılında Üniversite YouTube kanalından ‘Kazanımlar, Hedefler III” sunumu gerçekleştirecek.

İHA

Rektör Çiçek 3 yılın hesabını ve hedeflerini açıklayacak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek göreve gelişinin üçüncü yılında Üniversite YouTube kanalından ‘Kazanımlar, Hedefler III” sunumu gerçekleştirecek.

15 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, göreve gelişinin üçüncü yılında ‘Kazanımlar, Hedefler’ sunumu gerçekleştirecek.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek tarafından, yönetimde şeffaflık ve hesap verme sorumluluğundan hareketle, 17 Haziran 2021 Perşembe günü saat 10.15'te Üniversite YouTube kanalı https://www.youtube.com/c/Mu%C4%9FlaS%C4%B1tk%C4%B1Ko%C3%A7man%C3%9Cniversitesi/featured canlı olarak gerçekleştirilecek ‘Kazanımlar, Hedefler Sunumu III’ etkinliğinde 3 yılda elde edilen kazanımlar ve bundan sonraki hedefleri kamuoyu ile paylaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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