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15 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, göreve gelişinin üçüncü yılında ‘Kazanımlar, Hedefler’ sunumu gerçekleştirecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek tarafından, yönetimde şeffaflık ve hesap verme sorumluluğundan hareketle, 17 Haziran 2021 Perşembe günü saat 10.15'te Üniversite YouTube kanalı https://www.youtube.com/c/Mu%C4%9FlaS%C4%B1tk%C4%B1Ko%C3%A7man%C3%9Cniversitesi/featured canlı olarak gerçekleştirilecek ‘Kazanımlar, Hedefler Sunumu III’ etkinliğinde 3 yılda elde edilen kazanımlar ve bundan sonraki hedefleri kamuoyu ile paylaşacak.

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