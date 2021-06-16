Bodrumspor'a genç takviyeler

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BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig'de yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Bodrumspor, 2 genç futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlılar Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'te forma giyen orta saha Murat Sarıgül ve 2'nci Lig ekibi Kastamonuspor'un defansı Oğuzhan Doğan'ı renklerine bağladı. Ege ekibinin 20 yaşındaki 2 futbolcuyla resmi sözleşme imzaladığı kaydedildi. Karagümrük altyapısından yetişen Murat, geçen sezon Süper Lig'de 3 maça çıktı. Oğuzhan ise 37 müsabakada Kastamonuspor formasını terletti. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM

2021-06-16 12:51:33



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