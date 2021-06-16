Büyükşehir, havaalanlarına nüfusunun 3,5 katı yolcu taşıdı Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan MUTTAŞ, 2014 yılından bu yana Milas-Bodrum ve Dalaman Havaalanlarına toplam 3 milyon 628 bin 315 yolcu taşındı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla’da Muğla Büyükşehir Belediyesi hızlı ve güvenli taşımacılıkla vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

MilasBodrum ve Dalaman olmak üzere iki havaalanı bulunan Muğla’da MUUTAŞ tarafından verilen taşıma hizmeti vatandaşları memnun ediyor. Yılda yaklaşık 4 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muğla’da Büyükşehir Belediyesi, 31 otobüs ile her iki hava alanından yolcu taşımaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan MUTTAŞ 2014 yılından bugüne kadar MilasBodrum ve Dalaman Havaalanlarından toplam 3 milyon 628 bin 315 yolcu taşıdı.

Birçok farklı alanda olumsuz etkileri olan Covid19 salgını Muğla turizmi ve havaalanı taşımacılığını da olumsuz etkiledi. 2019 yılında MUTTAŞ MilasBodrum ve Dalaman Havaalanlarından 642 bin 876 yolcu taşırken, 2020 yılında bu rakam 264 bin 224 yolcuya düştü. MUTTAŞ 2021 yılının başından bu güne kadar 98 bin 747 yolcu taşındı.

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