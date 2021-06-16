Bodrum'da polise silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da polise silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polise düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır olmak üzere 2 emniyet görevlisi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bodrum'da polise silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polise düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır olmak üzere 2 emniyet görevlisi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen ilk bilgilere göre polis ekipleri, bir grup suçluya yönelik edindiği istihbarat çerçevesinde Ortakent Giritliler Sokak'ta bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında zanlıların emniyet güçlerine silahla karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma başladı. Çatışmada 1'i ağır olmak üzere 2 emniyet mensubu yaralandı. Çatışma bilgisi alınması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansa alınan yaralı polislerden biri Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne diğeri ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgeden kaçan saldırganların yakalanması için emniyet güçleri harekete geçti. Çok sayıda polis ekibi saldırganları yakalamak için alarma geçerken olay yerine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da geldi. Bölgede gerginlik devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
YEREL HABERLER Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
Bireysel sulama sistemleri destek imzaları atıldı Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi başvurularına imzalar atıldı.
YEREL HABERLER Bireysel sulama sistemleri destek imzaları ...
Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan ...
Uyuşturucu taciri tutuklandı Marmaris’te Norkatik ekiplerinin takibindeki uyuşturucu satıcısı düzenlenen operasyon ile yakalandı.
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri tutuklandı Marmaris’te Norkatik ...
Bodrum'da begonvil fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da begonvil fidanı dağıtıldı
Fatma Girik Bodrum’a veda ediyor
YEREL HABERLER Fatma Girik Bodrum’a veda ediyor
Büyükşehir, havaalanlarına nüfusunun 3,5 katı yolcu taşıdı Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan MUTTAŞ, 2014 yılından bu yana Milas-Bodrum ve Dalaman Havaalanlarına toplam 3 milyon 628 bin 315 yolcu taşındı.
YEREL HABERLER Büyükşehir, havaalanlarına nüfusunun 3,5 katı yolcu ...
İtfaiyeci olmak için ter döküyorlar Muğla Büyükşehir Belediye İtfaiyesi bünyesine alınacak itfaiye erlerinin sözlü ve uygulamalı sınavları başladı.
YEREL HABERLER İtfaiyeci olmak için ter döküyorlar Muğla Büyükşehir ...
Belediye ekiplerinden işgaliye denetimi
YEREL HABERLER Belediye ekiplerinden işgaliye denetimi
Bodrumspor'a genç takviyeler
YEREL HABERLER Bodrumspor'a genç takviyeler
Rektör Çiçek 3 yılın hesabını ve hedeflerini açıklayacak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek göreve gelişinin üçüncü yılında Üniversite YouTube kanalından ‘Kazanımlar, Hedefler III” sunumu gerçekleştirecek.
YEREL HABERLER Rektör Çiçek 3 yılın hesabını ve hedeflerini ...
Mazot yüklü tanker şoförü ölümden döndü Sakartepe rampasından mazot yüklü tankerin fren hortumunun patlaması sonucu şoför bariyerlere çarparak aracını durdurabildi.
YEREL HABERLER Mazot yüklü tanker şoförü ölümden döndü Sakartepe ...
Yatağan Yaylaköy barajına ilk kazma vuruldu DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yatağan Yaylaköy’de 825 bin m3 su biriktirme hacmine sahip Yaylaköy Barajının ilk kazmasının vurulduğunu açıkladı.
YEREL HABERLER Yatağan Yaylaköy barajına ilk kazma vuruldu DSİ Genel ...
Dünyaca ünlü yat firmasının suçlanan ortakları konuştu
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü yat firmasının suçlanan ortakları ...
Kayıp kız çocuğu evlerinin samanlığında baygın bulundu
YEREL HABERLER Kayıp kız çocuğu evlerinin samanlığında baygın ...
Muğla'daki otomobil yangınını çocuklar tehlikeyi fark etmeden izledi
YEREL HABERLER Muğla'daki otomobil yangınını çocuklar tehlikeyi fark ...
Baygın halde bulunan kayıp kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Baygın halde bulunan kayıp kız çocuğu hastanede ...
Marmaris'te helikopterin indiği plajdaki işletmeciler, olayı anlattı
YEREL HABERLER Marmaris'te helikopterin indiği plajdaki ...
Paraşütçüler teleferik telesiyej hattında asılı kaldı
YEREL HABERLER Paraşütçüler teleferik telesiyej hattında asılı kaldı
MHP Datça, Jandarma teşkilatının yıldönümünü kutladı
YEREL HABERLER MHP Datça, Jandarma teşkilatının yıldönümünü kutladı
İki kupa ile Dalaman’a döndüler
YEREL HABERLER İki kupa ile Dalaman’a döndüler
Makilik alandaki yangın vericiler ve elektrik hattına da zarar verdi
YEREL HABERLER Makilik alandaki yangın vericiler ve elektrik hattına ...
Cenazesi bulunduktan 16 ay sonra toprağa verildi
YEREL HABERLER Cenazesi bulunduktan 16 ay sonra toprağa verildi
Turist Destek Hattı hizmete girdi
YEREL HABERLER Turist Destek Hattı hizmete girdi