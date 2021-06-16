Bodrum´da çıkan çatışmada 2 polis yaralandı

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Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle polis ekiplerince durdurulan şüphelilerin ateş açması sonucu 2 polis memuru yaralandı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada, polis ekipleri, il dışından ilçeye gelen ve silah kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle takip edilen şüphelilerinin bulunduğu otomobili durdurdu. Bu sırada araçta bulunan 3 kişi, polislere ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 2 polis memuru yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle şüpheliler etkisiz hale getirilirken, ihbar üçzerine sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. 3 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-06-16 20:12:13



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