Bodrum'da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit, 1 polis yaralı (4)

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ŞEHİT POLİS İÇİN MUĞLA'DA TÖREN DÜZENLENECEK

Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan silahlı çatışmada şehit olan Ercan Yangöz için sabah 09.00'da, Muğla Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde tören yapılacak. Törenin ardından şehit Yangöz'ün naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine gönderilecek.Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla),(DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-06-17 00:33:02



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