Bodrum’da kenevir operasyonu

Bodrum İlçe Jandarma ekipleri Mumcular Mahallesinde bir eve düzenlediği operasyonda kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirdi.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan istihbari çalışmalarda Mumcular Mahallesinde A:İ isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 12 kök kenevir bitkisi ve 35 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olay ilgili olarak A.İ. isimli şahıs gözaltına alınırken şüpheli ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.

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