Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Muğla’nın Bodrum İlçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, ilçeye bağlı Mumcular Mahallesi’nde bir şahsın evinde kenevir yetiştirdiği bilgisi alındı. A.İ. isimli şahsın ikametine operasyon yapan ekipler, evde yaptıkları aramada 12 kök kenevir bitkisi ve 35 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olay ilgili A.İ. isimli şahıs gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.