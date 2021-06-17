Muğla Büyükşehir’in yaz spor kursları başlıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 6-12 yaş arası çocuklara ücretsiz olarak verilecek olan yaz spor kursları 28 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak organize edilen yaz spor kursları 28 Haziran 2021 tarihinde başlıyor.

612 yaş arası çocuklara hafta içi her gün Menteşe’de masa tenisi, tenis, atletizm, engelli Okçuluk, voleybol, basketbol, zumba çocuk ve online satranç branşlarında kurs verilecek. Pandemi tedbirleri çerçevesinde düzenlenecek olan yaz spor kurslarının başvuruları 1825 Haziran 2021 tarihleri arasında Menteşe Düğerek Sosyal Tesisleri ve Kapalı Spor Salonuna yapılacak.

Yaz spor kurslarının başvuruları Covid19 tedbirleri kapsamında kontenjanları sınırlı sayıda olacak.

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