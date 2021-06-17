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İpek Böcekçiliği belediyelerin işbirliği ile tekrar canlanıyor

İHA

İpek Böcekçiliği belediyelerin işbirliği ile tekrar canlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi arasında ipek böcekçiliğinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebirliğinin sağlanması için işbirliği protokolü imzalandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Menteşe Belediyesi, kırsalda istihdamın artması, kırsal kalkınmanın sağlanması ve geleneksel tarım üretiminin desteklenmesi için işbirliği içerisinde sürdürdüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi işbirliğinde İpek Böcekçiliğini İyileştirme, Geliştirme ve Sürdürülebirliğinin Sağlanması projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün katılımıyla işbirliği protokolü imzalandı.
İpek Böcekçiliğinin yeniden canlanması sağlanacak
Proje Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan Maşat Mevkiinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait arazide hayata geçirilecek. Arazide ipek böceğinin önemli besin kaynağı olan dut fidanlarının dikimi yapılacak. Ayrıca kozadan ipek ipliği üretimi ve dokumacılığına kadar eğitimlerin verileceği dokuma ve eğitim atölyesi düzenlenecek. Bunun yanı sıra sosyal alanlar ve satış noktaları oluşturulacak ve dut bahçesinden faydalanacak olan ipek böceği yetiştiricisi çiftçiler belirlenecek.
Başkan Gümüş, “Menteşe’nin kültür kenti olması noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz”
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi olarak Menteşe’nin kültür kenti olması noktasında çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş şunları ifade etti: “Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile İpek Böcekçiliğinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi noktasında işbirliği protokolü imzalıyoruz. İpek Böcekçiliği Muğla’mızda, özellikle de merkez ilçemiz olan Menteşe’de Osmanlılardan günümüze kadar gelen en büyük tarım alanlarından bir tanesi olarak göze çarpıyor. Bu nedenle ipek böcekçiliğinin yeniden canlanması, özellikle kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sağlamaları noktasında Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içerisine girdik. Bu kapsamda ipek böcekçiliğinin en iyi yapıldığı Yeşilyurt Mahallesi Maşat mevkiinin seçtik. Araziyi Büyükşehir Belediyemiz ile ortak kullanacağız. Geçmişteki kültürümüzü gelecek kuşaklara aktaracağız. Büyükşehir Belediyemizin bu bölgede müze çalışması da var. Yeşilyurt Mahallemiz turizm açısından Muğla’ya gelen vatandaşlarımızın uğrak noktası olacak. İşbirliği protokolümüzün hem Büyükşehir Belediyemize, hem de Menteşe Belediyemize hayırlı olmasını diliyorum.”
Başkan Gürün, “İpekböcekçiliği Muğla’mızda tekrar üretimin ana aktörü kadınlarımızla canlanacak”
İpek Böcekçiliğini İyileştirme, Geliştirme ve Sürdürülebirliğinin Sağlanması projesinin imza töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi olarak ipek böcekçiliği kültürünü yeniden canlandırmak istediklerini ifade etti. Başkan Gürün, “Menteşe ilçemize bağlı olan Pisi yeni adıyla Yeşilyurt Mahallesi ipek böcekçiliği ve ipek dokumada önemli odak noktalarından birisi. Bizim ve Menteşe Belediye’mizin ipek böcekçiliği konusunda önemli hassasiyeti var. İpek böcekçiliğinin belediye politikalarından bir tanesi olarak geliştirilmesini arzu ediyoruz. Her zaman her yerde olduğu gibi yine kol kola ve yan yana bir projenin içerisinde yer alıyoruz. İpek böcekçiliği konusunda kadınlarımızın özellikle kooperatif kurmasını arzu ediyoruz. Muğla’mızda Türkiye’nin ilk kadın Valisi sayın Lale Aytaman’ın girişimleri ile ipekböcelçiliği konusunda önemli adımlar atılmıştı ve MELSA ile önemli markalara üretim yapılmıştı. Sayın Lale Aytaman’ın geçen Muğla ziyaretinde de ipekböcekçiliğini konuştuk ve Muğla’mızda bu sektörü kadınlarımızla tekrar ayağa kaldıracağımızı anlattık. Çünkü ipek böcekçiliği noktasında kadınlarımız önemli. İpekböcekçiliği üretimi, yaprağı, beslenmesi, bakımı, bunların hepsini üretimin ana aktörü kadınlarımız yapıyor. Öyleyse bu işin sahibi kadınlarımız. Temennimiz tekstil sektörüne verebilecek nitelikte ipek kumaş üretmek. Bunu yaparsak ürünlerimiz müthiş bir yüksek katma değerle satılabilir. Şimdilik Kozabirliğe satacağız. Her konuda olduğu gibi ipek böcekçiliği konusunda da Menteşe Belediyesi ve Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş ile işbirliği yapmaktan büyük keyif duyuyorum. Başkan Gümüş ile her zaman birlikte Muğla’mıza ve Menteşemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepimize hayırlı” olsun diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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