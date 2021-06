Bodrum Belediyesi'nden turizm sezonu tedbirleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi tedbirlerinin esnetilmesiyle birlikte Bodrum'daki turizm hareketliliği her geçen gün artıyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların rahat etmesi için altyapı ve üstyapı adına tüm önlemlerin alındığını ve denetimlerin kesintisiz süreceğini belirtti.

Pandemi sürecinde Bodrum'un nüfusunun 3 kat artarak 700 bine dayandığını hatırlatan Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Pandemi döneminde aldığımız göç ile birlikte Bodrum'un yükü de aynı doğrultuda artış gösterdi. Bodrum Belediyesi olarak her gün 1200 personelimiz ile sahada halkımıza hizmet veriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzden Destek Hizmetlerine, Zabıta Müdürlüğümüzden Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzden, Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze kadar tüm birimlerimizle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz."

"İnşaat yasağına belediyeden denetim"

"Kentimizi ilgilendiren önemli durumlardan biri de, 15 Haziran 2021 itibariyle inşaat yasaklarının başlamış bulunmasıdır" diyen Başkan Ahmet Aras, gürültü kirliliği gibi oluşabilecek sorunların azalmasının yanında; hafriyat ve beton kamyonlarının trafikten çekilmesiyle de trafiğin belli oranda rahatlayabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Normal şartlarda her yıl 15 Mayıs tarihinde başlayan inşaat yasakları pandemi koşullarından dolayı bu yıl 15 Hazirana uzatıldı. Muğla Valiliği'nin ilgili kararı sonrasında, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz bir taraftan şantiye alanlarında denetim yaparken diğer taraftan vatandaşlarımızdan bu yönde gelen şikayetleri yerinde inceleyerek çalışmalarına devam eden firmalar hakkında yasal işlem yapıyor. İnşaat yasaklarıyla birlikte hafriyat kamyonları, beton mikserleri ve beton pompa kamyonlarının trafikten çekilmesiyle kısmen bir rahatlama olacaktır."

"Hanutçuluk ve işgaliye Bodrum'a yakışmıyor"

Başkan Aras açıklamasında, turizm sezonunda Bodrumluların ve gelen misafirlerin rahat bir nefes alması için her türlü önlemin alındığını ifade ederken bu konuda sürekli teyakkuz halinde olunacağı da sözlerine ekledi. Başkan Aras, "Misafirlerimize çağ dışı yöntemlerle rahatsızlık verilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Hanutçuluk gibi Bodrum'a ve insanlığa yakışmayan davranışları sivil zabıta ekiplerimizle tespit ederek gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayacağız. Kentimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimizin huzur ve güven içinde tatillerini yaparak evlerine dönmeleri için her türlü tedbiri alıyoruz. Kaldırımları, yolları ürünleriyle, tezgahları ve dolaplarıyla işgal eden esnaflarımıza yönelik uyarı mahiyetindeki çalışmalarımız başladı. İşletmelerimizin 'sıfır işgaliye’ kurallarına uyarak, Bodrum'a yakışır vitrini ve dükkanlarıyla turistlere hizmet etmelerini istiyoruz." dedi.

"Tüm değerlerimizi koruyacağız"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Bütün uğraşımız daha yaşanılabilir ve daha fazla korunan bir Bodrum’u var etmektir. İklimden, denizlere, doğal yaşam alanlarından, ormanlara, hayvanlardan, tarihsel varlığına kadar Bodrum’un hem değerlerini hem sorunlarını bilmekteyiz. Bodrum’u beraber koruyup, beraber geliştireceğiz. Çabalarımız ve çalışmalarımız sizler içindir.

Bizler daha güzel, daha yaşanılır, daha rahat ve daha huzurlu bir Bodrum için çalışırken sizlere de daha sağlıklı ve daha mutlu bir tatil diliyor, saygılarımı sunuyorum."

