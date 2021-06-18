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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü şaire hayranlığı şarkı yazdırdı

İHA

Ünlü şaire hayranlığı şarkı yazdırdı

Marmaris’te yaşayan iki müzisyen Can Yücel’e olan hayranlıkları sebebi ile söz yazıp besteledi. Şarkılarına, Can Yücel’in yaşadığı sokaklarda ve ünlü yazarın mezarının başında klip de çektiler.
Aslen Trabzonlu olan, Marmaris’te yaşayan kemençe ustası İbrahim Kahraman lise yıllarında okuduğu Can Yücel’in 'Bağlanmayacaksın' şiirini okuduktan sonra şaire olan hayranlığı arttı. Ünlü şairin hayatını, kitaplarını okuyup kendi şiirlerini yazmaya başlayarak bunları notalara döktü. En son yazdığı "Acı Aşk" şiirini müzisyen arkadaşı Taha Tataroğlu ile müzik yapıp Can Yücel'in en son yaşadığı Datça’da klip çekti.
Marmaris’e turizm alanında staj yapmak için gelen ve burada kalan kemençe ustası İbrahim Kahraman, "Can Yücel’in şiirleri hayatı benim için çok değerli onun şiirlerinde kendimi buluyorum. En son yazdığımız şarkı için Taha’ya Acı Aşk'tan bahsettim o da Can Yücel’e olan sevgimi bildiğinden tamam hadi yapalım dedik. Datça’ya gittik onun dolaştığı sokakları gezdik evinin kapısında şarkılarımızı söyledik, mezarını ziyaret ettik. Bu şarkımızı Can Yücel’in ailesi ve sevenlerine armağan ediyoruz" dedi.
Muhasebecilik yaparken yaşamış olduğu aşk acısını unutmak için 10 yıldır müzikle uğraştığını belirten ve sözlerini İbrahim Kahraman'ın yazdığı ve bestelediği şarkıları seslendiren Taha Tataroğlu, "Müzik bizim hayatımız oldu. Aslen Konyalıyım ama Marmaris’te yaşıyorum. Karadeniz müziğini çok seviyorum. İbrahim ile birlikte çok güzel şarkılar yazdık kliplerini çektik ve hedefimiz tüm insanlara ulaşmak" dedi.
Pandemi döneminde müzisyenlerin yaşadıkları ile ilgili olarak Tataroğlu, "Bu dönem tüm dünyayı etkisi altına aldı, sadece müzik sektörü etkilenmiş olsa tamam ama tüm sektörler etkilendi. Bağlı olduğumuz kuruluşlar az da olsa destek oluyorlar tabi ki yeterli değil ama elbet dünyanın başındaki bu illetten kurtulup tekrar işimizi yapabileceğiz" şeklinde konuştu.

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