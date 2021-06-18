Karacahisar’da 3 bin 600 metre dere temizlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz aylarda başlattığı çalışmalar kapsamında Milas Karacahisar Mahallesi’nde 3 bin 600 metrelik dere temizliğini tamamladı. Ekipler 2021 yılında Milas’ta 22 bin 400 metre temizlik çalışması yaptı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü her yıl yapılan ve yaz aylarında yaşanabilecek kötü koku ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için il genelinde dere temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Karacahisar Mahallesi’nde 3 bin 600 metrelik çalışmayı tamamlayan ekipler Milas ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.

2021 yılı içerisinde Milas’ta 22 bin 400 metre çalışma yapan ekipler, Bafa, Kemikler ve Selimiye Mahalleleri ile Balavca Deresi’nin alt kısımlarında da temizlik çalışması yapacak.

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