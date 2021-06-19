Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

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Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla),(DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kafası konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.Yalıkavak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir sokak kedisinin kafası konserve kutusuna sıkıştı. Durumu görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, aparat yardımıyla yaklaşık 10 dakikalık çalışma sonrası kutuyu keserek, kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, koşarak uzaklaştı. Kurtarma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafında cep telefonu kamerası ile kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-06-19 04:48:07



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