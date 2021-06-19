Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

DHA

Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı


Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla),(DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kafası konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.Yalıkavak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir sokak kedisinin kafası konserve kutusuna sıkıştı. Durumu görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, aparat yardımıyla yaklaşık 10 dakikalık çalışma sonrası kutuyu keserek, kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, koşarak uzaklaştı. Kurtarma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafında cep telefonu kamerası ile kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-06-19 04:48:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Makine dairesinde yangın çıkan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Makine dairesinde yangın çıkan teknedeki 2 kişi ...
Kafasını kutuya sıkıştıran kedi için seferber oldular
YEREL HABERLER Kafasını kutuya sıkıştıran kedi için seferber oldular
Hafta sonu tatilcileri Marmaris giriş noktasında uzun kuyruklar oluşturdu
YEREL HABERLER Hafta sonu tatilcileri Marmaris giriş noktasında uzun ...
Datça açıklarında 19 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça açıklarında 19 kaçak göçmen kurtarıldı
Marmaris’te dostluk için dans edecekler
YEREL HABERLER Marmaris’te dostluk için dans edecekler
Jandarmadan uyuşturucu baskını
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu baskını
MGallery 35 milyon dolar yatırımla Bodrum’da
YEREL HABERLER MGallery 35 milyon dolar yatırımla Bodrum’da
Otizmli çocuklar beş yıldızlı tatilin keyfini çıkardı İlk kez tatile çıkan otizmli çocuklar gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Otizmli çocuklar beş yıldızlı tatilin keyfini ...
Büyükşehir’den esnafa 500 TL yardım paketi Muğla Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle iş yerlerini kapatan ve faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan esnaflar için ikinci etap yardım paketi kapsamında 500 TL nakdi yardım yapacak.
YEREL HABERLER Büyükşehir’den esnafa 500 TL yardım paketi Muğla ...
Fatih Terim'e çok özel heykel
YEREL HABERLER Fatih Terim'e çok özel heykel
Karacahisar’da 3 bin 600 metre dere temizlendi
YEREL HABERLER Karacahisar’da 3 bin 600 metre dere temizlendi
Ünlü şaire hayranlığı şarkı yazdırdı
YEREL HABERLER Ünlü şaire hayranlığı şarkı yazdırdı
Darp edilen kadın avukat meslektaşından şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Darp edilen kadın avukat meslektaşından şikayetçi ...
İtfaiyeci olmak için zorlu parkurda ter döküyorlar Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına 101 itfaiye eri alımı için uygulama parkurunda adaylar zorlu engelleri aşıyor.
YEREL HABERLER İtfaiyeci olmak için zorlu parkurda ter ...
Fethiye’de trafik kazası:1 ölü
YEREL HABERLER Fethiye’de trafik kazası:1 ölü
YK Enerji çocuklara Bin lavanta fidasi dağıttı Milas’ta düzenlenen TÜİBAT Bilim Fuarına paydaş olarak katılan YK Enerji, çocuklara doğa sevgisini aşılamak amacıyla Bin adet Lavanta fidasi dağıttı.
YEREL HABERLER YK Enerji çocuklara Bin lavanta fidasi ...
Romanyalı gazeteciler Marmaris’i sevdi
YEREL HABERLER Romanyalı gazeteciler Marmaris’i sevdi
Bodrum Belediyesi'nden turizm sezonu tedbirleri
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi'nden turizm sezonu tedbirleri
Eğitim Bir-Sen’den Milli Eğitim Müdürü Çay’a ziyaret Eğitim Bir-Sen Muğla Şube yönetimi Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Emre Çay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen’den Milli Eğitim Müdürü Çay’a ...
Fatih Terim evine aslan heykeli yaptırdı
YEREL HABERLER Fatih Terim evine aslan heykeli yaptırdı
Bodrum’da şehit edilen polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bodrum’da şehit edilen polisin çatışma görüntüleri ...
Traktörün altında kaldı Menteşe’nin Yeşilyurt Mahallesinde yaklaşık saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu altında kalan vatandaş İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.
YEREL HABERLER Traktörün altında kaldı Menteşe’nin Yeşilyurt ...
MSKÜ Rektörü Çiçek: “Hedefimiz AR-GE Üniversitesi” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Üniversite YouTube kanalından 16 aylık çalışmalarını değerlendirirken, hedeflerinin AR-GE Üniversitesi olduğunu açıkladı.
YEREL HABERLER MSKÜ Rektörü Çiçek: “Hedefimiz AR-GE ...
Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si Söke'de yakalandı (2)
YEREL HABERLER Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si ...