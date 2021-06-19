Datça'da çevreciler şaşırttı Yıllardır yapılması beklenen yatırımı engellemek için ellerinden geleni yaptılar

Muğla'nın Datça ilçesinde yapılması planlanan yat limanı bilgilendirme toplantısın adeta basarcasına gelen bir grup çevreci, ilçe halkının ümitle beklediği ve ilçedeki katma değer ve istihdamı arttıracak olan projeyi engellemek için eylem yaptı. Çevrecilerin birçok kişiyi şaşırtan girişimi üzerine toplantıda gergin anlar yaşandı. Bazı vatandaşların tepkisi üzerine çevreciler baskın yaparcasına girdikleri salondan ayrıldı.



Muğla’nın Datça ilçesinde 23 yıl önce projelendirilen ve o tarihten bu yana yapılması beklenen yat limanı projesine bazı grupların karşı çıkması nedeniyle bilgilendirme toplantısı yapıldı. İskele Mahallesi Azganlı mevkiinde daha önce 270 yat kapasiteli olarak yapılması planlanan yat limanının kapasitesi ihtiyaç nedeniyle 426'ya çıkarıldı. Çevreye olumsuz etkileyeceği gerekçesi ile yat limanındaki kapasitenin arttırılmasına ve bölgeye yat limanı yapılmasına karşı olduklarını belirten bir grup çevreci, adeta toplantıya baskın yaptı. Datça'da, 98 milyon 197 bin TL maliyetle 2 yıl 8 ay içerisinde yapılması beklenen yat limanını, çevreye zarar verdiği gerekçesi ile istemediklerini belirten grup, bilgilendirme toplantısındaki konuşmacılara tepki gösterdiler.



Panorama Tepesindeki bir restoranda düzenlenen toplantıya, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Selda Gürbüz, Proje yetkilisi Çevre Mühendisi Ezgi Aytekin, Yüklenici firma yetkilisi Halil Levent Akbaş, vatandaşların katıldığı toplantıda çevrecilerle toplantıya katılan bazı vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Çevreciler, toplantının ve projenin hukuka ve usule aykırı olduğunu iddia etti.



Bölgede tamamen çevreye duyarlı bir proje hazırlandığını bu kapsamda koyun florası, faunası, ve biyolojisinin değişmemesi için yüzer dalgakıranları hayata geçirdiklerini belirten Firma Yetkili Halil Levent Akbaş, “Yaptığımız bu çalışma, birkaç günlük ya da aylık değil. Biz bu projenin çevreye duyarlı olması için üzerinde 2 yıl süreyle çalıştık. Bunu da dünya markası olan İsveç, Danimarka, Hollanda ve İngiliz firmalarıyla hazırladık. Bu marinanın emniyetini, doğal akışlarını nasıl sağladığını, laboratuvarlarda aynı model çalışmasını yaparak ve bütün buradaki rüzgar, akıntı ve dalga istatistiklerini irdeleyerek bilimsel bir çalışma yaptık” diyerek çevrecilerin gerçek amacının çevre olmadığını ileri sürdü.



Tepkiler üzerine çevreci grubun salonu terk etmesi ile toplantıya devam edildi.

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