Klasik otomobiller Bodrum’da buluştu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Klasik Otomobil Şampiyonası’nın Bahar Rallisi ve Batı Anadolu Rallisi gelen klasik otomobil yarışı başladı. Servet değerindeki klasik otomobilleri göz kamaştırdı.

Klasik Otomobil Şampiyonası’nın Bahar Rallisi ve Batı Anadolu Rallisi Bodrum’da start aldı. Farklı marka ve modelde 87 klasik otomobil, şampiyonada bir araya gelirken otomobilleri görenleri kendine hayran bıraktı. Yalı Mahallesi’nde start alan Bahar Rallisi Gökova Körfezi’ne hareket etti. Milas’ın Ören Mahallesi’ne ara verdikten sonra tekrar Bodrum’un Yalıçiftlik Mahallesi’ne dönen yarışmacılar ilk parkuru tamamladı. Klasik otomobil yarışçıları Pazar günü Batı Anadolu Rallisi için Kızılağaç bölgesindeki etapların ardından Bodrum merkezden geçerek Akyarlar Mahallesi'nde bulunan Radisson Collection Hotel'deki bitiş noktasına ulaşacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu himayesinde 2021 Demir Berberoğlu Sezonu kapsamında düzenlenen yarışlar Pazar akşamı ise Radisson Collection Hotel'de gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.



Berberoğlu: "Yoğun bir katılım ile yarışları başlatıyoruz"

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, şampiyona büyük bir katılım olduğunu ifade ederek, “Pandemiden dolayı 2 yıl aradan sonra ilk defa bir araya geldik. Yoğun bir katılım ile yarışları başlatıyoruz. Toplam 87 otomobil, 200’ün üzerinde katılımcı var. Bodrum bir doğa cenneti. Özellikle Bodrum’u seçiyoruz bu mevsimlerde. Bu seneki yarışımızın bir özelliği de sağlık çalışanlarımızı unutmadık. Özel etaplara ‘sağlık çalışanlarımızı minnetle anıyoruz’ tabelaları koyuyoruz ve Bodrum Devlet Hastanesi’ne de 10 bin liralık bağış yaptık” dedi.

Yarışçılar ise uzun bir aradan sonra böyle bir yarışta buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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